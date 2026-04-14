Con trai tỷ phú chi hơn 800 tỷ đồng gom cổ phiếu, HPG bứt phá

TPO - Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (14/4), dòng tiền “nóng” trở lại với nhóm cổ phiếu thép. HPG cùng loạt mã trong ngành tăng mạnh. Con trai của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long vừa chi khoảng 800 tỷ đồng mua 33,3 triệu cổ phiếu HPG.

Nhóm cổ phiếu thép trở lại ấn tượng khi dòng tiền đồng loạt đổ vào kéo hàng loạt mã tăng mạnh, thậm chí chạm trần. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều phiên gần đây, nhóm vật liệu thực sự trở thành tâm điểm, thu hút cả nhà đầu tư trong nước lẫn khối ngoại.

Nổi bật nhất là HPG khi duy trì vai trò dẫn dắt với mức tăng 2,7% lên 28.550 đồng/đơn vị. Thanh khoản vọt lên gần 62 triệu cổ phiếu, cao gấp nhiều lần so với mặt bằng chung. Đáng chú ý, khối ngoại cũng quay lại mua ròng mạnh tay tại mã này, cho thấy niềm tin dài hạn vẫn đang được củng cố. Không chỉ HPG, các cổ phiếu như HSG, NKG, TVN hay VGS cũng bứt tốc mạnh, nhiều mã tiến sát giá trần với thanh khoản cao, phản ánh rõ dòng tiền đầu cơ lẫn đầu tư đang cùng lúc nhập cuộc.

Thị trường vẫn duy trì đà đi lên nhưng không hoàn toàn “dễ thở”. VN-Index có thời điểm tăng gần 25 điểm trong phiên, trước khi thu hẹp biên độ và đóng cửa tăng 16,69 điểm, lên 1.775,65 điểm. Điều này cho thấy lực bán chốt lời vẫn hiện hữu, đặc biệt, khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự ngắn hạn.

Động lực chính cho VN-Index đi lên là cổ phiếu “họ” Vingroup.

Điểm tựa quan trọng của thị trường tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là “họ” Vingroup. VIC và VHM đồng loạt tăng mạnh, đóng góp phần lớn vào đà tăng của chỉ số. Bên cạnh đó, một số mã lớn như DGC, HAG hay DBC cũng giao dịch tích cực, góp phần giữ nhịp thị trường.

Tuy vậy, dòng tiền trong phiên vẫn cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Nhóm dầu khí quay đầu điều chỉnh khá mạnh sau nhịp tăng trước đó, trong khi một số cổ phiếu ngân hàng và tiêu dùng chỉ tăng nhẹ hoặc giằng co. Thanh khoản toàn thị trường gần như đi ngang, phản ánh tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng, chưa sẵn sàng “đẩy tiền” mạnh ở vùng giá cao.

Điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng, với quy mô gần 200 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu trụ như VIC, HPG hay MBB. Dù chưa đủ lớn để tạo đột phá, nhưng đây vẫn là tín hiệu hỗ trợ tâm lý đáng kể trong bối cảnh dòng vốn này liên tục biến động thời gian qua.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 16,69 điểm (0,95%) lên 1.775,65 điểm. HNX-Index tăng 0,75 điểm (0,3%) lên 252,41 điểm. UPCoM-Index tăng 0,65 điểm (0,51%) lên 128,35 điểm.