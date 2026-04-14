Mỹ phẩm hữu cơ - Xu hướng mỹ phẩm của tương lai

P.V

Từ một phân khúc nhỏ dành cho số ít người tiêu dùng ý thức cao, mỹ phẩm hữu cơ đang vươn lên thành chuẩn mực mới của ngành làm đẹp toàn cầu. Đây không còn là trào lưu hay cảm tính mà là sự dịch chuyển có chiều sâu và được dẫn dắt bởi sự hiểu biết.

Sự bùng nổ của thị trường mỹ phẩm hữu cơ toàn cầu

Vài năm trước, "clean beauty" còn là cụm từ xa lạ, chỉ xuất hiện chủ yếu xuất hiện trên các blog làm đẹp tại châu Âu. Ngày nay, nó đã trở thành một xu hướng rộng rãi. Thị trường mỹ phẩm hữu cơ toàn cầu được định giá khoảng 23,8 tỷ USD vào năm 2026, và theo các dự báo hiện tại, con số đó sẽ tiến đến 39,1 tỷ USD vào năm 2036.

Động lực đằng sau những con số đó không phải là marketing, mà là sự thức tỉnh của người tiêu dùng. Khoảng 68% người mua mỹ phẩm toàn cầu cho biết họ ưu tiên sản phẩm "clean beauty" hơn các lựa chọn thông thường, và gần 52% trong số đó là nhóm Millennials từ 25 - 40 tuổi, thế hệ đã quen tra cứu bảng thành phần trước khi quyết định mua hàng. Tại châu Âu, thị trường clean beauty thậm chí đang tăng trưởng 13,8% mỗi năm, nhanh gấp đôi so với mức bình quân ngành. Người tiêu dùng hiện đại không còn chỉ nhìn vào bao bì mà họ đọc, đối chiếu và đặt câu hỏi.

Vì sao mỹ phẩm hữu cơ trở thành lựa chọn hàng đầu của mẹ hiện đại?

Không có nhóm người tiêu dùng nào thận trọng hơn một bà mẹ khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc cho con trẻ - và điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Da trẻ sơ sinh mỏng hơn da người lớn khoảng 4-5 lần, trong khi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da chưa hoàn thiện, khả năng thẩm thấu các thành phần qua da cao hơn nhiều so với người lớn. Do đó, bất kỳ chất nào tiếp xúc với làn da bé đều cần được xem xét cẩn thận hơn nhiều. Với phụ nữ mang thai và sau sinh, sự biến động nội tiết tố mạnh thường khiến da trở nên nhạy cảm hơn, dễ phản ứng với các chất bảo quản tổng hợp, hương liệu nhân tạo hay chất tẩy rửa có hoạt tính mạnh.

Da trẻ em rất nhạy cảm nên việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da cần chú trọng hơn

Trong bối cảnh đó, người mẹ hiện đại ngày càng ít bị chi phối bởi quảng cáo hay bao bì bắt mắt. Thay vào đó, họ đọc bảng thành phần, đặt câu hỏi và tìm các sản phẩm có chứng nhận quốc tế như ICEA Eco Bio Cosmetics, nơi tiêu chuẩn về nguồn gốc nguyên liệu, giới hạn hóa chất và quy trình sản xuất được xác định bởi một bên độc lập mà không chỉ là những tuyên bố vô căn cứ.

Chứng nhận ICEA - tiêu chuẩn hữu cơ uy tín quốc tế cho mỹ phẩm organic

ICEA là một trong những tổ chức chứng nhận hữu cơ uy tín hàng đầu tại Italy và châu Âu. Để mang dấu mộc ICEA Eco Bio Cosmetics, một sản phẩm phải thỏa mãn nhiều yêu cầu về tỷ lệ nguyên liệu hữu cơ, danh mục các chất bị cấm hoặc hạn chế theo chuẩn châu Âu, đồng thời được đánh giá cả quy trình sản xuất lẫn khía cạnh môi trường và đạo đức trong chuỗi cung ứng.

Với mỹ phẩm, ICEA Eco Bio Cosmetics không chỉ kiểm tra thành phần mà còn yêu cầu về quy trình canh tác hữu cơ, hạn chế hóa chất tổng hợp, hạn chế tác động môi trường và cam kết không thử nghiệm trên động vật. Mỗi sản phẩm phải trải qua đánh giá nghiêm ngặt mới được cấp chứng nhận, giúp người tiêu dùng có một tiêu chuẩn rõ ràng và đo đếm được thay vì chỉ dựa vào lời tuyên bố trên bao bì.

NeBiolina - mỹ phẩm hữu cơ chuẩn quốc tế tiên phong tại Việt Nam

NeBiolina là thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ đến từ Italy, khởi nguồn từ những cánh đồng yến mạch canh tác theo phương pháp sinh học biodynamic tại Cà dei Fiori - nơi đất trồng không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu trong nhiều thế hệ. Toàn bộ sản phẩm của NeBiolina đều đạt chứng nhận ICEA Eco Bio Cosmetics, được in minh bạch trên bao bì để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện.

NeBiolina là thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ chuẩn quốc tế tiên phong tại Việt Nam

Sức mạnh cốt lõi của NeBiolina đến từ chiết xuất Yến Mạch hữu cơ - một thành phần được nghiên cứu lâm sàng rộng rãi về khả năng dưỡng ẩm, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da, giảm viêm và làm dịu các phản ứng kích ứng. Bên cạnh đó, NeBiolina kiểm định nồng độ kim loại nặng Nickel, Chromium, Cobalt ở mức dưới 0,4 ppm - vượt nhiều quy định quốc tế hiện hành. Đây không phải yêu cầu bắt buộc mà là lựa chọn chủ động của thương hiệu khi đặt sức khỏe người dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ và da nhạy cảm lên hàng đầu.

NeBiolina

Hotline: 1900 636 985

Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Hunmed

Địa chỉ: Số 130, ngõ 32, tổ 6, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

P.V
