Máy lọc không khí: Khi người tiêu dùng bắt đầu hỏi CADR thay vì hỏi thương hiệu

Suốt nhiều năm, thị trường máy lọc không khí Việt Nam vận hành theo một công thức quen thuộc: thương hiệu lớn đồng nghĩa với chất lượng tốt. Nhưng một thế hệ người mua mới đang đặt câu hỏi khác: CADR bao nhiêu?

Công thức cũ đang bị thách thức

Trong nhiều năm, người tiêu dùng Việt Nam mua máy lọc không khí dựa trên hai tiêu chí chính: tên thương hiệu và mức giá. Thương hiệu ngoại, giá cao được mặc định là chất lượng tốt. Không ít gia đình bỏ ra 5-8 triệu, thậm chí 10-12 triệu đồng cho những chiếc máy có thông số CADR chỉ 200-380 m³/h nhưng không được công bố rõ ràng.

Nhưng có một chỉ số kỹ thuật đơn giản đang thay đổi cách người mua tiếp cận thị trường này. Và khi đã biết đến chỉ số đó, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: mình đang thực sự trả tiền cho cái gì?

CADR: Chỉ số duy nhất phản ánh hiệu suất lọc thực sự

CADR (Clean Air Delivery Rate) là tốc độ cung cấp không khí sạch, tính bằng m³/giờ. CADR càng cao, máy lọc càng nhanh và phủ được diện tích càng lớn. Đây là chỉ số trực tiếp phản ánh khả năng bảo vệ sức khỏe hô hấp, không phải logo, không phải xuất xứ.

Công thức tính nhanh: Diện tích phòng phù hợp (m²) = CADR ÷ chiều cao trần ÷ 5. Máy CADR 450 m³/h, trần 2.8m, phủ được phòng khoảng 32m².

Công thức tính CARD cần thiết khi mua máy lọc không khí. Ảnh từ FujiHOME.

Vấn đề là chỉ số này hiếm khi được đặt ở vị trí nổi bật trong truyền thông của nhiều thương hiệu. Lý do không khó hiểu: khi so sánh theo Giá/CADR, tức chi phí bỏ ra cho mỗi m³/h không khí sạch, nhiều sản phẩm giá cao không còn có lợi thế. Chưa có quy định bắt buộc công bố CADR tại Việt Nam càng khiến tình trạng này kéo dài.

FujiHOME AP5 Series: Nâng chuẩn CADR, giữ giá trong tầm tay

Trong bối cảnh đó, dòng FujiHOME AP5 Series đang thu hút sự chú ý nhờ công bố CADR minh bạch và Giá/CADR cạnh tranh vượt trội trong phân khúc. Series gồm 3 model, mỗi model có điểm mạnh riêng phục vụ nhu cầu khác nhau.

FujiHOME AP5 Series: AP5Compact, AP5Grand, AP5Pro. Ảnh minh họa từ FujiHOME.

AP5Compact: CADR 260 m³/h, phòng 18-31m²

Lựa chọn tối ưu cho phòng ngủ và phòng làm việc cá nhân. Màng lọc HEPA H13 theo tiêu chuẩn EN 1822 (châu Âu) loại bỏ 99.95% bụi mịn PM2.5, phấn hoa và lông thú cưng. Công suất 25W, chạy cả ngày chưa tốn 1.000 đồng tiền điện. Bên cạnh đó, thiết bị còn được tích hợp kết nối WiFi, cho phép người dùng theo dõi chất lượng không khí và điều khiển từ xa qua điện thoại – một điểm khác biệt đáng chú ý khi nhiều model cùng tầm giá vẫn vận hành hoàn toàn thủ công. Điều này giúp việc sử dụng trở nên linh hoạt hơn: có thể bật máy trước khi về nhà, điều chỉnh chế độ theo thời gian thực, thay vì phụ thuộc vào thao tác trực tiếp trên thiết bị. Phân khúc giá dưới 2 triệu đồng.

AP5Grand: CADR 450 m³/h, phòng 32-55m²

Model flagship của series. CADR 450 m³/h lọc sạch phòng 35m² trong khoảng 12-15 phút. Trang bị màn hình hiển thị PM2.5 thời gian thực, ion âm và kết nối WiFi điều khiển từ xa. Đây cũng là model có Giá/CADR cạnh tranh nhất phân khúc tại thời điểm công bố: người mua nhận được nhiều m³/h không khí sạch hơn trên mỗi đồng bỏ ra so với các sản phẩm cùng phân khúc giá. Phân khúc giá dưới 3 triệu đồng.

AP5Pro: CADR 436 m³/h, phòng 31-48m²

Thiết kế dành riêng cho gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có vấn đề hô hấp mãn tính. Toàn bộ hệ thống lọc và xử lý không khí được nhân đôi so với cấu hình tiêu chuẩn: 2 bộ lọc HEPA H13 dày 30mm bố trí hai bên sườn máy và 2 đèn UV, hệ thống ion âm (ionizer) và tia UV giúp tăng cường khả năng xử lý vi khuẩn, mùi và các tác nhân sinh học trong không khí, đặc biệt hữu ích với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm. Đồng thời, kết nối WiFi cho phép người dùng theo dõi và điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại, một điểm khác biệt rõ rệt so với nhiều model cùng phân khúc vẫn vận hành hoàn toàn thủ công. Phân khúc giá dưới 3.5 triệu đồng.

Cả 3 model đều sử dụng màng lọc HEPA H13 kết hợp than hoạt tính khử mùi và bảo hành 24 tháng.Hai module AP5Grand và AP5Compact sử dụng động cơ Inverter DC Motor vận hành êm ái và tiết kiệm điện. Giá thực tế có thể thấp hơn tùy chương trình khuyến mại tại từng điểm bán.

Tổng hợp thông số AP5 Series:

Model

Diện tích phù hợp

CADR (m³/h)

Phân khúc giá

AP5Compact

18-31 m²

260

Dưới 2 triệu

AP5Grand

32-55 m²

450

Dưới 3 triệu

AP5Pro

31-48 m²

436

Dưới 3.5 triệu



Bảng tổng hợp AP5 Series theo diện tích, CADR và phân khúc giá. Nguồn FujiHOME.

Người tiêu dùng đang thức tỉnh

Tín hiệu từ thị trường cho thấy hành vi mua hàng đang dịch chuyển rõ nét. Người mua bắt đầu hỏi "CADR bao nhiêu?" thay vì "Thương hiệu gì?". Họ bắt đầu so sánh Giá/CADR thay vì so giá tuyệt đối. Và họ bắt đầu nhận ra rằng một chiếc máy CADR 450 m³/h đang bảo vệ gia đình hiệu quả hơn một chiếc máy thương hiệu đắt tiền nhưng CADR thấp hơn và giá cao gấp đôi.

Cuộc chơi trên thị trường máy lọc không khí đang sang trang. Và những ai chọn đúng đang thở không khí sạch hơn với chi phí thấp hơn.

3 bước chọn máy lọc không khí không bị "hớ"

1. Hỏi rõ chỉ số CADR và tính diện tích phòng phù hợp theo công thức: CADR ÷ chiều cao trần ÷ 5

2. So sánh Giá/CADR giữa các sản phẩm thay vì chỉ so giá tuyệt đối

3. Xem xét thêm: thời gian bảo hành, chi phí thay lõi lọc định kỳ, độ ồn khi vận hành

Tham khảo thêm tại: https://FujiHOME.vn

Hotline: 0937.091.088