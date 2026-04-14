OKX và VPBank ký thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển hợp tác trong lĩnh vực tài sản số

Chiều nay (14/4), tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) và OKX - một trong những nền tảng tài sản số lớn trên thế giới - đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong quá trình thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững.

Theo đại diện hai bên, việc ký kết này thể hiện nỗ lực tiếp cận lĩnh vực tài sản số một cách bài bản, có kiểm soát của một định chế tài chính trong nước, đồng thời tận dụng kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý. Định hướng này phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 05/NQ-CP, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo đi đôi với kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ hợp tác, OKX sẽ đồng hành cùng VPBank trong việc tư vấn chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và cung cấp các giải pháp công nghệ liên quan đến tài sản số. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp kết nối thanh khoản phù hợp với các quy định hiện hành cho nền tảng giao dịch tài sản số của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) – một thành viên trong hệ sinh thái VPBank.

Đáng chú ý, thông qua quỹ đầu tư OKX Ventures, OKX dự kiến góp vốn vào CAEX ngay trong tháng 4/2026. Động thái này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 380 triệu USD), qua đó đủ điều kiện tham gia chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở phát triển sàn giao dịch CAEX, VPBank và OKX còn định hướng mở rộng hợp tác trong việc ứng dụng công nghệ blockchain vào các hoạt động tài chính – ngân hàng. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm nâng cao bảo mật hệ thống, cải thiện tốc độ và hiệu năng xử lý giao dịch, cũng như tăng cường tính minh bạch trong vận hành.

Sự kết hợp giữa VPBank và OKX được đánh giá là mô hình hợp tác “local strength – global expertise”. Trong đó, VPBank phát huy lợi thế là đối tác nội địa với hệ sinh thái tài chính đa dạng, am hiểu thị trường và năng lực vận hành, còn OKX mang đến công nghệ tiên tiến cùng kinh nghiệm triển khai tài sản số tại nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Theo định hướng, CAEX sẽ là bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược hợp tác giữa hai bên. Nền tảng này được xây dựng với hệ thống vận hành, kiểm soát và quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn cao, đặt trọng tâm vào tuân thủ pháp lý và bảo vệ nhà đầu tư. Việc phát triển CAEX không chỉ góp phần mở rộng hệ sinh thái của VPBank mà còn được kỳ vọng đóng góp vào việc hình thành một thị trường tài sản số minh bạch, có kiểm soát và phát triển bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới