Lý do giá vàng bật tăng sau chuỗi ngày suy yếu

Trạch Dương

TPO - Giá vàng thế giới bật tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất gần một tuần trước đó, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và kỳ vọng địa chính trị hạ nhiệt phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường.

Giá vàng bật tăng

Trong phiên giao dịch hôm nay (14/4), giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,6-0,7%, lên quanh 4.768-4.771 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ kỳ hạn tháng 6 tăng 0,5%, đạt 4.790,7 USD/ounce.

Diễn biến của vàng gắn chặt với biến động của thị trường năng lượng và tiền tệ. Khi giá dầu hạ nhiệt do kỳ vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran, áp lực lạm phát phần nào được xoa dịu, qua đó làm giảm nhu cầu nắm giữ vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro.

Việc đồng USD rơi xuống mức thấp nhất hơn một tháng lại giúp vàng dễ tiếp cận hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ đà hồi phục của kim loại quý.

image-1776141778353.jpg
Vàng thế giới bật tăng trở lại.

Giới phân tích cho rằng thị trường đặt cược vào khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận dù chưa có kết quả cụ thể. Trong ngắn hạn, các thông tin xoay quanh tiến trình đàm phán sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối chính đối với giá vàng, trong bối cảnh lịch dữ liệu kinh tế khá thưa thớt. Mặt bằng lãi suất cao vẫn là lực cản lớn, khi làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng.

Bạc tăng 0,9% lên 76,27 USD/ounce, bạch kim tăng nhẹ lên 2.071,75 USD, còn palladium tăng 0,2% lên 1.576,23 USD/ounce.

Giá dầu giảm đáng kể khi lo ngại gián đoạn nguồn cung hạ nhiệt. Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,7% xuống 96,66 USD/thùng. Dầu WTI giảm 3% xuống 96,13 USD/thùng, rời xa mốc 100 USD. Động thái phản ánh kỳ vọng rằng các bên có thể tránh được kịch bản leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược.

Chứng khoán tăng theo kỳ vọng

Trái ngược với diễn biến thận trọng của vàng, thị trường chứng khoán toàn cầu ghi nhận sắc xanh lan rộng trong phiên 14/4, khi nhà đầu tư kỳ vọng căng thẳng địa chính trị chưa khép lại cánh cửa ngoại giao.

Tại châu Á, chỉ số MSCI khu vực châu Á -Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng khoảng 1%. Các thị trường lớn bứt phá mạnh hơn khi Nikkei 225 của Nhật Bản và KOSPI của Hàn Quốc cùng tăng trên 2%.

hrd2dgnqp5midbmz2xyrkbg2n4.jpg
Chứng khoán toàn cầu khởi sắc.

Đà tăng này nối tiếp phiên khởi sắc của Phố Wall trước đó. Hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0,13%, S&P 500 gần như đi ngang, trong khi các chỉ số tương lai châu Âu như EUROSTOXX 50 và DAX lần lượt tăng 0,63% và 0,77%. Giới phân tích cảnh báo thị trường hiện chủ yếu giao dịch theo kỳ vọng, khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran dù chưa đạt thỏa thuận nhưng vẫn đủ để duy trì tâm lý tích cực.

Ở thị trường tiền tệ, đồng USD suy yếu mạnh, xuống mức thấp nhất khoảng một tháng rưỡi, với chỉ số USD Index quanh 98,3 điểm. Đồng euro nhích lên 1,1764 USD/1 euro. Bảng Anh tăng lên 1,3514 USD/1 bảng Anh, mức cao nhất trong hơn sáu tuần. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang tạm thời rời khỏi các tài sản an toàn để quay lại các kênh rủi ro hơn như cổ phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, với kỳ hạn 2 năm ở 3,77% và kỳ hạn 10 năm ở 4,28%, trong bối cảnh áp lực lạm phát từ giá năng lượng trước đó vẫn khiến các ngân hàng trung ương cân nhắc khả năng duy trì hoặc thậm chí tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ở thị trường tiền điện tử, bitcoin tăng khoảng 1,5%, lên vùng 74.300 USD, phản ánh tâm lý ưa rủi ro đang cải thiện.

Trạch Dương
Reuters
#Phục hồi giá vàng thế giới #Ảnh hưởng đồng USD suy yếu #Tình hình địa chính trị Trung Đông #Biến động giá dầu và thị trường năng lượng #Chứng khoán toàn cầu khởi sắc #Tác động đàm phán Mỹ-Iran #Thị trường tiền tệ và lãi suất cao #Xu hướng đầu tư rủi ro và tài sản an toàn #Thị trường vàng bạc và kim loại quý #Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và chính trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục