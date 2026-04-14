Giá vàng bạc bật tăng mạnh

TPO - Sáng nay (14/4), giá vàng bạc trong nước quay đầu tăng mạnh trở lại. Theo đó, vàng miếng SJC lên mức 173 triệu đồng/lượng, bạc lên 78 triệu đồng/kg.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 170 - 173 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng miếng với mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 171 - 173 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji 170 - 173 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.764 USD/ounce, tăng 50 USD so với sáng qua.

Giá bạc cũng tăng trở lại. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý có giá 78 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/kg so với sáng mai; bạc Ancarat 77 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới ở mức 75 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.851 - 26.361 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.900 - 26.310 đồng/USD.

Tại Vietcombank giá USD niêm yết ở mức 26.101 - 26.361 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.710 - 26.850 đồng/USD.