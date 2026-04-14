SeABank tung 'combo' giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền

Với quy định bắt buộc thông báo tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế trước ngày 20/4/2026, nhiều hộ kinh doanh đang đối mặt với áp lực phải nhanh chóng tách bạch dòng tiền và số hóa vận hành. Đáp ứng nhu cầu này, SeABank đã ra mắt gói giải pháp toàn diện tích hợp từ tài khoản, giải pháp thanh toán SeAPayment đến tín dụng, giúp tiểu thương đơn giản hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và sẵn sàng tuân thủ quy định mới.

"Gỡ nút thắt" tài chính trước giờ G

Theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC, việc thông báo tài khoản kinh doanh không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là bước chuyển từ hình thức thuế khoán sang tự kê khai, tự nộp dựa trên doanh thu thực tế.

Điều này đồng nghĩa với việc mỗi giao dịch đều cần được ghi nhận minh bạch, có thể đối soát khi cần thiết. Tuy nhiên, thực tế nhiều hộ kinh doanh vẫn đang sử dụng chung một tài khoản cho cả chi tiêu cá nhân và hoạt động kinh doanh, dẫn đến khó kiểm soát dòng tiền và tiềm ẩn rủi ro sai lệch khi kê khai thuế.

Trong bối cảnh đó, việc sở hữu tài khoản kinh doanh riêng biệt kết hợp cùng các giải pháp quản lý thanh toán và báo cáo doanh thu chuyên sâu của SeABank được xem là bước khởi đầu quan trọng. Giải pháp này không chỉ giúp chủ hộ tách bạch hoàn toàn dòng tiền cá nhân và kinh doanh, mà còn tự động hóa việc ghi nhận doanh thu, từ đó đáp ứng đầy đủ và chuẩn xác yêu cầu thông báo tài khoản với cơ quan quản lý.

SeAPayment - “Trợ lý số” quản lý thanh toán đa điểm bán 24/7

Không dừng lại ở việc cung cấp tài khoản, SeABank phát triển hệ thống quản lý thanh toán SeAPayment như “hạt nhân” của gói giải pháp, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi từ ghi chép thủ công sang quản trị số hóa toàn diện 24/7. Công cụ này giúp chủ shop tạo mã QR linh hoạt theo từng điểm bán hoặc đơn hàng, thiết lập sẵn số tiền và nội dung thanh toán. Khách hàng chỉ cần quét và xác nhận, giúp tăng trải nghiệm thanh toán và hạn chế tối đa sai sót.

Điểm nhấn đáng chú ý của SeAPayment nằm ở tính năng thông báo giao dịch bằng âm thanh tức thì. Thay vì phải dừng tay kiểm tra điện thoại hay lo ngại rủi ro từ các hình ảnh xác nhận chuyển tiền giả mạo, chủ cửa hàng sẽ nhận được thông báo tiền về qua loa với giọng nói được cá nhân hóa theo vùng miền Bắc - Trung - Nam. Sự hỗ trợ này giúp các chủ shop rảnh tay phục vụ khách hàng, đồng thời tạo nên sự an tâm tuyệt đối trong những khung giờ cao điểm.

Hơn thế nữa, bài toán quản trị chuỗi cũng được giải quyết triệt để thông qua khả năng quản lý đa điểm bán và phân quyền nhân viên trên cùng một ứng dụng. Dù ở bất cứ đâu, chủ hộ vẫn có thể theo dõi biến động giao dịch và báo cáo doanh thu theo thời gian thực của từng cửa hàng hoặc nhân viên trên cả điện thoại lẫn máy tính. Nhờ hệ sinh thái dữ liệu được ghi nhận chuẩn xác, việc tổng hợp báo cáo phục vụ kê khai thuế cũng trở nên nhẹ nhàng và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết.

Bùng nổ ưu đãi - Tiếp sức hộ kinh doanh

Để khích lệ các hộ kinh doanh chủ động chuẩn hóa tài khoản trước thời hạn quy định, SeABank triển khai chuỗi đặc quyền hấp dẫn. Ngân hàng dành tặng kho tài khoản số đẹp trị giá tới 3 triệu đồng cho cá nhân kinh doanh hoặc miễn phí hoàn toàn tài khoản 10 số cho các hộ kinh doanh. Từ nay đến 30/4/2026, ngay khi mở mới tài khoản và duy trì số dư tối thiểu từ 100.000 đồng trong tháng đầu tiên, khách hàng sẽ nhận được quà tặng tri ân ý nghĩa từ SeABank.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội được hoàn 100% phí loa thông báo biến động số dư khi duy trì số dư từ 15 triệu đồng và phát sinh tối thiểu 100 giao dịch trong vòng 3 tháng kể từ ngày thu phí dịch vụ. Cùng với đó, khách hàng được miễn phí trọn đời phí sử dụng giải pháp SeAPayment, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành dài hạn.

Đặc biệt, chương trình “Tích lũy tháng vàng - Nhận hoàn tiền triệu” mang đến ưu đãi lũy kế lên đến 1 triệu đồng cho những cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có dòng tiền dồi dào. Khi đáp ứng điều kiện ≥ 30 giao dịch/tháng, doanh thu, số dư bình quân, số dư ngày cuối tháng ≥ 30 triệu đồng, khách hàng sẽ được hoàn 200.000 đồng với tích lũy 1 tháng vàng, 500.000 đồng với tích lũy 2 tháng vàng liên tiếp và 1 triệu đồng với tích lũy 3 tháng vàng liên tiếp.

Để giải quyết bài toán vốn, SeABank còn cung cấp các gói vay tín chấp lên đến 300 triệu đồng, không cần tài sản đảm bảo hoặc vay thế chấp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 8,8%/năm, cam kết phê duyệt siêu tốc trong vòng 8 giờ làm việc.

Với “Gói giải pháp toàn diện dành cho hộ kinh doanh”, SeABank mang đến một hệ sinh thái đồng bộ - nơi tài khoản, thanh toán, quản lý và vốn được kết nối chặt chẽ. Trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cấp gói giải pháp này với các tính năng đột phá như tích hợp xuất hóa đơn điện tử trực tiếp, hỗ trợ kê khai thuế ngay trên nền tảng số và đồng bộ hóa toàn diện dẽ liệu bán hàng - tài chính - thuế giúp hộ kinh doanh tự tin bứt phá trong kỷ nguyên kinh tế số.

Để thực hiện chuẩn hóa tài khoản và nhận ưu đãi, các hộ kinh doanh có thể đăng ký tại các chi nhánh và phòng giao dịch SeABank trên toàn quốc hoặc gọi tới tổng đài hỗ trợ khách hàng cá nhân 1900.555.587 để được tư vấn trực tiếp.