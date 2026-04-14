Cách Traphaco trẻ hoá thương hiệu

Traphaco đang xuất hiện với một hình ảnh mới: năng động, gần gũi và “trẻ” hơn. Gần đây, những video ngắn với gương mặt trẻ trung, cách kể chuyện cuốn hút xuất hiện dày đặc trên các nền tảng số. Nội dung xoay quanh các sản phẩm đông dược cao cấp, tân dược chất lượng cao, nay “được kể” bằng ngôn ngữ hiện đại, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Song song với phong cách chững chạc, uy tín thường thấy của thương hiệu dược hàng đầu Việt Nam, những thay đổi trẻ trung ấy khiến nhiều người hứng thú tìm hiểu kỹ hơn về Traphaco. Từ đó, họ chợt nhận ra một chiến lược thú vị: Doanh nghiệp đang trẻ hoá toàn diện, từ sản phẩm, vận hành đến cách tiếp cận thị trường. Với một doanh nghiệp có bề dày hoạt động hơn nửa thế kỷ, đây không chỉ là làm mới hình ảnh, mà là cách để họ tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu dược phẩm chuẩn mực trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Thay đổi cách vận hành: Nhanh nhạy và Minh bạch

Ở Traphaco, câu chuyện trẻ hoá không dừng ở marketing hay truyền thông. Cốt lõi của sự chuyển mình nằm ở việc doanh nghiệp đang tái cấu trúc cách vận hành dựa trên công nghệ, dữ liệu và tốc độ.

Nhóm nghiên cứu của Traphaco tại Hội nghị Analytica Vietnam 2025 áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp công nghệ đo phổ hồng ngoại (FT-IR) để kiểm soát dược liệu

Toàn công ty nhất quán một quan điểm, năm 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là một thử nghiệm mà trở thành động lực tăng trưởng thực sự. Từ nền tảng đã được xây dựng qua nhiều năm như văn phòng số, e-learning, chatbot, trung tâm xử lý đơn hàng, Traphaco chuyển sang một giai đoạn mới vận hành dựa trên dữ liệu và AI.

Những giải pháp như AI Hub, nền tảng quản lý tri thức tập trung cho phép mỗi người có 1-2 trợ lý ảo, hay hệ thống eQMS số hoá toàn bộ quy trình quản lý chất lượng, cho thấy một tư duy rất “trẻ”, đề cao sự linh hoạt, minh bạch và tối ưu hiệu quả. Tốc độ ra quyết định và khả năng thích ứng của doanh nghiệp được nâng lên khi quy trình được chuẩn hoá, dữ liệu được khai thác theo thời gian thực,

Không chỉ dừng ở nội bộ, công nghệ còn được kéo rộng ra toàn bộ hệ sinh thái. Ứng dụng đặt hàng dành cho nhà thuốc, hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuẩn quốc gia, AI chatbot và Autocall… đang giúp Traphaco kết nối với thị trường nhanh, trực tiếp và cá nhân hoá.

Đến Traphaco những ngày này, có thể cảm nhận rất rõ sự chuyển động ở từng bộ phận. Chủ động tìm kiếm giải pháp, thay đổi trong cách thức vận hành, đẩy cao năng suất công việc, trẻ hoá trong trường hợp này, chính là việc một doanh nghiệp dược truyền thống đang chuyển mình thành một tổ chức vận hành hiện đại.

Sản phẩm hướng đến thế hệ tiêu dùng mới

Song song với chuyển đổi vận hành, Traphaco đang làm mới danh mục sản phẩm theo hướng phù hợp hơn với thế hệ khách hàng trẻ.

Nếu trước đây, các sản phẩm đông dược thường gắn với hình ảnh “cẩn trọng”, thì nay chúng được nâng cấp theo hướng cao cấp, tiện dụng và hiệu quả nhanh hơn. Các dòng sản phẩm premium, hay các dòng sản phẩm thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khoẻ mới như Methorphan Bee, Seacan, Antot, Feritonic… cho thấy rõ định hướng này.

Ứng dụng AI trong livestream bán hàng

Người tiêu dùng trẻ ngày nay không chỉ quan tâm đến hiệu quả, mà còn yêu cầu cao về trải nghiệm như dễ sử dụng, tiện lợi, minh bạch thông tin và có thể truy xuất nguồn gốc. Việc tích hợp hệ thống truy xuất theo chuẩn GS1 toàn cầu, hay số hoá dữ liệu sản phẩm, chính là cách Traphaco đáp ứng những yêu cầu đó.

Ở một góc độ khác, sự kết hợp giữa đông dược và công nghệ hiện đại, gắn với những vùng nguyên liệu sạch mà Traphaco đã dày công nghiên cứu, bào chế cũng đem đến câu chuyện mới. Hiển nhiên khi giá trị truyền thống được nâng tầm bằng khoa học và công nghệ, khách hàng trẻ có thể yên tâm chăm sóc sức khoẻ và gắn bó dài lâu.

Bứt phá đa kênh, chinh phục mục tiêu 2026

Hiệu quả của chiến lược trẻ hóa được minh chứng rõ nét qua các con số. Năm 2025, kênh OTC tiếp tục là trụ cột, chiếm gần 89% cơ cấu doanh thu và duy trì mức tăng trưởng 10,5%; kênh ETC tăng 5%; kênh chuỗi nhà thuốc hiện đại tăng trưởng 23%.

Ấn tượng hơn cả là doanh thu kênh thương mại điện tử tăng trưởng bứt phá 285% so với năm trước. Việc triển khai mạnh mẽ gian hàng chính hãng trên thương mại điện tử và Amazon cho thấy Traphaco đã thực sự “bắt nhịp” với hành vi tiêu dùng mới.

Gian hàng chính hãng của Traphaco trên các sàn thương mại điện tử

Với độ phủ mạnh mẽ ở các kênh bán hàng, thương hiệu Traphaco đang được “trẻ hoá” mỗi ngày thông qua cách kể chuyện, cách tương tác và cách kết nối với người tiêu dùng.

Nhưng quan trọng hơn, hành trình trẻ hoá nằm ở chính mỗi con người Traphaco – một đội ngũ sẵn sàng học hỏi, thích ứng nhanh và chủ động đổi mới. Với khí thế rực lửa đó, mục tiêu tăng trưởng 10% (tương ứng doanh thu thuần 2.923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng) mà ban lãnh đạo đặt ra cho năm 2026 hoàn toàn nằm trong tầm tay. Traphaco đang tiếp tục mở rộng thị phần, tự hào là hình mẫu cho mô hình kinh doanh dược phẩm chuẩn mực, bền vững.