Eximbank duy trì vai trò nhà tạo lập thị trường ngoại hối, 6 năm liên tiếp được LSEG vinh danh

P.V

Ngày 08/04/2026, tại Hà Nội, London Stock Exchange Group (LSEG) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Ngoại hối Xuất sắc Việt Nam 2026 (FX Awards 2026), quy tụ các ngân hàng và định chế tài chính lớn trên thị trường.

Tại sự kiện, Eximbank được vinh danh với hai hạng mục quan trọng:

• “Best Market Maker - Nhà tạo lập thị trường ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2025”.

• “Top 5 Volume Traded - Top 5 ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất thị trường năm 2025”.

Đáng chú ý, “Best Market Maker” là hạng mục cao nhất, phản ánh năng lực cung ứng thanh khoản và mức độ tham gia thị trường của ngân hàng trong vai trò nhà tạo lập.

Ông Trần Tấn Lộc – Quyền Tổng Giám đốc (thứ 7 từ trái sang) cùng Ban Lãnh đạo Eximbank tại buổi đón tiếp đoàn lãnh đạo LSEG và đón nhận Giải thưởng FX Awards 2026 tại Hội sở của ngân hàng, ngày 09/4/2026.

Các giải thưởng được đánh giá dựa trên dữ liệu giao dịch ngoại hối thực tế của hơn 40 tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trên hệ thống của LSEG dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Điều này đảm bảo tính khách quan, minh bạch và phản ánh trực tiếp năng lực thị trường của từng ngân hàng.

Kết quả này đồng thời phản ánh định hướng phát triển nhất quán của Eximbank trong mảng kinh doanh tiền tệ, tập trung vào:

• Nâng cao năng lực vận hành và quản trị rủi ro.

• Duy trì khả năng cung ứng thanh khoản ổn định cho thị trường.

• Phát triển các giải pháp ngoại hối đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Thông qua việc củng cố vai trò nhà tạo lập thị trường, Eximbank góp phần hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp tối ưu chi phí giao dịch ngoại tệ, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và quản trị dòng tiền trong bối cảnh thị trường biến động.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Eximbank cho biết: “Các giải thưởng từ LSEG có ý nghĩa đặc biệt khi được đánh giá trên dữ liệu giao dịch thực tế của toàn thị trường. Việc được vinh danh ở các hạng mục quan trọng phản ánh năng lực vận hành, quản trị rủi ro cũng như vai trò của Eximbank trong việc cung ứng thanh khoản ổn định cho thị trường ngoại hối. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển các giải pháp ngoại hối toàn diện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.”

Một số hình ảnh đoàn lãnh đạo LSEG thăm và làm việc tại Hội sở Eximbank.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 09/04/2026, đoàn lãnh đạo LSEG đã có buổi làm việc và trao giải trực tiếp tại Trụ sở chính Eximbank, đồng thời trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, hướng tới việc nâng cao chuẩn mực hoạt động và tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Với thế mạnh trong thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối, Eximbank đang từng bước củng cố nền tảng năng lực cốt lõi, hướng tới vai trò đối tác tài chính tin cậy của khách hàng doanh nghiệp và các định chế trên thị trường.

#Eximbank #ngoại hối #thị trường #FX Awards #LSEG #tài chính

