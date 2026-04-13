Chi phí tăng cao, đề xuất cho nhà xe dừng chạy chuyến vắng khách

TPO - Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều hãng xe khách tại Hà Nội và TPHCM phải tăng giá vé. Để gỡ khó cho doanh nghiệp và giữ ổn định chi phí đi lại cho người dân, nhiều địa phương đề xuất cho phép các nhà xe tạm dừng chạy những chuyến vắng khách.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Xây dựng (dựa trên dữ liệu từ 31/34 Sở Xây dựng địa phương), biến động giá nhiên liệu đã tác động rõ rệt lên giá cước vận tải hành khách.

Cục Đường bộ cho biết, do giá xăng và đặc biệt là dầu diesel trong nước đã tăng mạnh 20-30%, các doanh nghiệp vận tải đang phải gồng gánh chi phí rất lớn. Việc điều chỉnh giá cước hiện nay đều được các hãng thực hiện đúng quy định pháp luật, có kê khai và niêm yết công khai rõ ràng để hành khách nắm bắt.

Cụ thể, tại Hà Nội, có 2 hãng xe thông báo tăng giá. Ở TPHCM, việc tăng giá vé lan rộng hơn khi có tới 38 trong tổng số 97 hãng xe tuyến cố định đã điều chỉnh giá vé, mức tăng phổ biến 5-36%.

Dù vậy, một số hãng xe lớn hiện vẫn đang nỗ lực "kìm" giá, chưa điều chỉnh giá vé chở khách cũng như cước vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn khó khăn này.

Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, một số địa phương như Hà Tĩnh, Sơn La, Hưng Yên đã kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép các nhà xe được tạm ngừng khai thác những chuyến xe vắng khách, kém hiệu quả.

Các địa phương cũng đề xuất không xử phạt nhà xe nếu họ chạy không đủ 70% số chuyến đã đăng ký trong tháng (theo quy định tại Nghị định 158/2024 của Chính phủ). Đây được xem là giải pháp rất thực tế, giúp doanh nghiệp chủ động cắt giảm chi phí chạy "xe không", từ đó có dư địa để duy trì sự ổn định của giá vé.

Đại diện một số địa phương cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ đưa ra các gói hỗ trợ thiết thực hơn nữa, chẳng hạn như: Giảm hoặc miễn phí bảo trì đường bộ, phí bến bãi, lệ phí qua trạm cầu đường; đồng thời hỗ trợ lãi suất vay vốn. Những chính sách này sẽ giúp nhà xe giảm đáng kể chi phí đầu vào, qua đó góp phần bình ổn giá cước, đảm bảo nhu cầu đi lại thiết yếu cho người dân...