Cổ phiếu Vingroup 'gánh' thị trường

TPO - Bất chấp những diễn biến kém tích cực từ căng thẳng Trung Đông, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì nhịp phục hồi trong phiên đầu tuần (13/4). Tuy nhiên, đằng sau sắc xanh của chỉ số là bức tranh phân hóa mạnh và không kém phần “chông chênh”.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index chịu áp lực tâm lý khá lớn khi mở cửa trong sắc đỏ và liên tục rung lắc. Những thông tin địa chính trị khiến nhà đầu tư dè chừng, dòng tiền nhập cuộc chậm và chủ yếu đứng ngoài quan sát. Dù vậy, lực cầu tại vùng giá thấp vẫn duy trì khá tốt, giúp thị trường dần cân bằng trở lại về cuối phiên.

Đóng cửa, VN-Index tăng gần 9 điểm, lên 1.758,96 điểm. Thanh khoản giữ ở mức ổn định, cho thấy dòng tiền chưa rút ra mà vẫn duy trì trạng thái "chờ". Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ, phản ánh sự thận trọng trong bối cảnh rủi ro bên ngoài vẫn hiện hữu.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên là trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” diễn ra rất rõ. Chỉ số tăng nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại chiếm ưu thế. Thực tế này cho thấy đà tăng không đến từ sự đồng thuận của toàn thị trường. Rổ VN30 thậm chí còn giảm nhẹ, phản ánh áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu trụ.

VIC đóng góp hơn 13 điểm cho chỉ số chính.

Sắc xanh của VN-Index chủ yếu được “gánh” bởi nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Trong đó, VIC tăng mạnh hơn 5%, đóng góp phần lớn vào mức tăng của chỉ số, trong khi VHM cũng duy trì sắc xanh tích cực. Nếu không có lực kéo này, thị trường khó có thể giữ được trạng thái tăng điểm.

Ở các nhóm ngành, dòng tiền có xu hướng tìm đến một số cổ phiếu bất động sản nhỏ, vừa như CII, NVL, DXG, GEX, DIG, PDR... Nhóm chứng khoán cũng phân hóa, chỉ một vài mã giữ được sắc xanh như VPX, HCM, ORS… trong khi phần lớn vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng lại quay đầu giảm và trở thành lực cản, như VCB,VPB, BID, LPB… Cổ phiếu thép cũng giao dịch kém tích cực, đồng loạt HPG, NKG, VGS… giảm giá.

Liên quan HPG, ông Trần Vũ Minh - con trai của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) về giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát.

Ông Minh mua được hơn 33 triệu cổ phiếu HPG trong tổng số 50 triệu cổ phiếu đăng ký mua, từ ngày 12/3 đến 10/4/2026 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Lý do không hoàn tất giao dịch được đưa ra là diễn biến thị trường không phù hợp. Tỷ lệ sở hữu của ông Minh tăng lên 2,732%.

Thời điểm ông Minh đăng ký mua vào, HPG từng “rơi” về vùng giá 25.000 đồng/cổ phiếu, sau đó, hồi phục và hiện giao dịch ở mức tiệm cận 28.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá trung bình trong thời gian mua vào cổ phiếu, số tiền ông Minh có thể chi hơn 860 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch...

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,96 điểm (0,51%) lên 1.758,96 điểm. HNX-Index giảm 0,25 điểm (0,1%) xuống 251,66 điểm. UPCoM-Index tăng 0,32 điểm (0,25%) lên 127,7 điểm.