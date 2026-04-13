Tài chính Hoàng Huy, phân bón Bình Điền bị truy thu thuế

TPO - Các doanh nghiệp bị xử phạt, truy thu thuế do kê khai sai, số tiền từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó, phạt và truy thu Công ty Phân bón Bình Điền hơn 3,6 tỷ đồng, Công ty dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hơn 20 tỷ đồng, Công ty Ắc quy Tia sáng hơn 1 tỷ đồng...

Công ty CP (CTCP) Phân Bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC) công bố nhận được quyết định của Thuế TPHCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế do kê khai sai chi phí, dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Phần truy thu không bị tính tiền chậm nộp do tại thời điểm xử phạt, công ty vẫn còn số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa. Tổng số tiền bị xử phạt và truy thu hơn 3,6 tỷ đồng.

Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu nghĩa vụ thuế, công ty bị xử phạt hơn 607,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp truy thu toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Khoản truy thu này được xác định theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, niên độ ngân sách năm 2024.

Phân bón Bình Điền được thành lập năm 1973, tiền thân là Công ty Phân bón Thành Tài (Thataco). Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại hóa chất nông nghiệp. Năm 2025, công ty đạt doanh thu hơn 10.751 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước và vượt kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 495,3 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ là 309 tỷ đồng, giảm 20%.

Trường hợp khác, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) bị phạt hơn 2,7 tỷ đồng do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Cùng với đó, doanh nghiệp buộc phải thực hiện hàng loạt biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp gần 13,7 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 3,8 tỷ đồng.

TCH cũng phải điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau hơn 108 triệu đồng. Tổng số tiền mà doanh nghiệp bị xử phạt và truy thu hơn 20 tỷ đồng.

TCH là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hoàng Huy. Báo cáo tài chính gần nhất ghi nhận sự sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính riêng quý III/2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 34,8 tỷ đồng, giảm 95,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 33,6 tỷ đồng, giảm 84,19%. Doanh thu hợp nhất hơn 317 tỷ đồng, giảm 79,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 51,4 tỷ đồng, giảm 86,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Giải trình về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cho biết, trong kỳ trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm tại Hải Phòng như Hoàng Huy Green River, Hoàng Huy Commerce - Tòa H2 và Hoàng Huy New City - II.

Trong khi đó, các dự án đã hoàn thành trước đó đều đã được bàn giao và ghi nhận doanh thu ở các kỳ trước. Do vậy, kỳ này số lượng sản phẩm còn lại để bán không nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu.

Tại thời điểm 31/12/2025, theo báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty ghi nhận khoản người mua trả tiền trước cho các dự án lên tới 5.341 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết, trong 3-6 tháng tới, dự kiến sẽ bàn giao một phần sản phẩm tại hai dự án trên, qua đó ghi nhận doanh thu, lợi nhuận và cải thiện kết quả kinh doanh trong năm.

Một số doanh nghiệp khác cũng bị xử phạt hành chính về thuế trong thời gian gần đây. CTCP Dịch vụ hàng hoá Nội Bài (mã NCT) công bố quyết định của Chi Cục thuế Doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, qua kiểm tra thuế năm tài chính 2025. Trong đó tổng số tiền truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế phải nộp ngân sách nhà nước là hơn 555 triệu đồng.

Với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và tăng số thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định, CTCP Ắc quy Tia Sáng (mã chứng khoán: TSB) bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng. Thuế TP. Hải Phòng quyết định xử phạt doanh nghiệp 121,7 triệu đồng; truy thu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 450,6 triệu đồng; truy thu tiền thuế giá trị gia tăng hơn 145 triệu đồng; tiền chậm nộp tiền thuế 327,8 triệu đồng...