Giải pháp bảo hiểm thế hệ mới: gắn bảo vệ với đầu tư chuyên nghiệp

Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng nhiều biến động, mỗi người chúng ta không chỉ quan tâm đến việc bảo vệ tài chính cho gia đình trước rủi ro, mà còn mong muốn chủ động đầu tư và tích lũy tài sản cho tương lai dài hạn.

Xuất phát từ chính nhu cầu đó, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam vừa chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới mang tên “FWD Đầu tư đón đầu” - một giải pháp được thiết kế để kết hợp hài hòa giữa bảo vệ và đầu tư, giúp khách hàng an tâm hơn trong hành trình hoạch định tài chính dài hạn.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam, bày tỏ ông mong muốn khách hàng hiểu rõ rằng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, nền tảng quan trọng nhất luôn là sự bảo vệ và đầu tư chỉ thực sự có ý nghĩa khi kế hoạch tài chính đó được đặt trên một nền tảng vững chắc.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam cho biết: “Năm 2026 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 10 năm FWD hoạt động tại Việt Nam. Việc ra mắt “FWD Đầu tư đón đầu” thể hiện định hướng nhất quán của chúng tôi trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nhằm mang đến các giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu, mục tiêu và khẩu vị rủi ro khác nhau của khách hàng. Bảo vệ tài chính vẫn là nền tảng cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ, và sản phẩm này giúp bổ sung thêm lựa chọn kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong hành trình hoạch định tài chính dài hạn”.

Sản phẩm “FWD Đầu tư đón đầu” được xây dựng trên nền tảng các nghiên cứu chuyên sâu về thị trường và nhu cầu khách hàng, hướng tới việc mang lại những giá trị thiết thực, linh hoạt và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ toàn cầu. Không chỉ giúp khách hàng an tâm trước những biến động trong cuộc sống, sản phẩm còn mở ra cơ hội tiếp cận các giải pháp đầu tư chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong việc hoạch định tương lai tài chính.

Đội ngũ lãnh đạo và tư vấn viên của FWD cùng các khách mời tại Lễ giới thiệu “FWD Đầu tư đón đầu” - một giải pháp được thiết kế để kết hợp hài hòa giữa bảo vệ và đầu tư, giúp khách hàng an tâm hơn trong hành trình hoạch định tài chính dài hạn.

Sản phẩm "FWD Đầu tư đón đầu" được đánh giá có 4 ưu điểm nổi bật. Thứ nhất, khách hàng được linh hoạt lựa chọn kế hoạch bảo vệ. Sản phẩm này mang đến cho khách hàng sự linh hoạt tối đa trong việc lựa chọn và điều chỉnh số tiền bảo hiểm để phù hợp với nhu cầu bảo vệ tài chính hay đầu tư tích lũy tại từng giai đoạn khác nhau. Nhờ đó, khách hàng ở mọi lứa tuổi và khả năng tài chính đều có thể lựa chọn cho mình một kế hoạch phù hợp nhất với FWD Đầu tư đón đầu.

Thứ hai, sản phẩm có chính sách thưởng định kỳ từ năm thứ 3. Khách hàng có cơ hội gia tăng tích lũy tài sản thông qua các khoản thưởng định kỳ, đều đặn bắt đầu từ năm hợp đồng thứ 3 và tại các cột mốc quan trọng trong 20 năm đầu tiên. Quyền lợi này giúp khách hàng sớm nhìn thấy giá trị tích lũy, gia tăng động lực duy trì hợp đồng và từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững chắc trong dài hạn.

Ông Đậu Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam nhấn mạnh 4 ưu điểm nổi bật của “FWD Đầu tư đón đầu” là linh hoạt lựa chọn kế hoạch bảo vệ, thưởng định kỳ từ năm 3, đa dạng danh mục đầu tư và đón đầu xu hướng đầu tư với Quỹ Vươn Mình.

Thứ ba, khách hàng có thể chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư. Khách hàng có thể lựa chọn kế hoạch đầu tư dựa trên khẩu vị rủi ro cá nhân thông qua 07 quỹ liên kết đơn vị được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm đến từ Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Vietcombank (VCBF) và Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM). Thông qua đó, khách hàng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư và linh hoạt trong việc chuyển đổi các quỹ để cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận theo từng thời kỳ, đồng thời an tâm khi dòng tiền được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư uy tín.

Cuối cùng, điểm nhấn đáng chú ý của sản phẩm là FWD sẽ đồng hành cùng khách hàng đón đầu xu hướng đầu tư với Quỹ Vươn Mình - quỹ đầu tư mới được VCBF quản lý, với chiến lược đầu tư bền vững vào các ngành trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam. Quỹ mới này là cơ hội giúp khách hàng không chỉ đầu tư cho mục tiêu tài chính cá nhân, mà còn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước trong dài hạn.

FWD Việt Nam đã dành một không gian trao đổi cởi mở về chủ đề “Đầu tư bắt đầu từ bảo vệ” không chỉ giúp làm rõ bối cảnh thị trường mà còn góp phần lý giải triết lý đứng sau sự ra đời của sản phẩm “FWD Đầu tư đón đầu” - một giải pháp hướng tới sự phù hợp và đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

Trong khuôn khổ sự kiện, FWD đã tổ chức Diễn đàn trao đổi “Đầu tư bắt đầu bằng bảo vệ” với sự tham gia của ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bà Dương Kim Anh - Giám đốc Khối đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank, và ông Đậu Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam. Cả 3 diễn giả đều thống nhất rằng trong một kế hoạch tài chính dài hạn của các cá nhân và gia đình, yếu tố bảo vệ cần được đặt ở vị trí nền tảng. Khách hàng phải đảm bảo được việc bảo vệ trước, sau đó mới nghĩ đến câu chuyện đầu tư, tích lũy và gia tăng tài sản. Đặc biệt, tư vấn đúng và đủ để khách hàng hiểu rõ nhu cầu của mình là điểm then chốt để doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và thị trường bảo hiểm nói chung xây dựng niềm tin với khách hàng.

FWD Việt Nam chú trọng đầu tư vào việc đào tạo đội ngũ tư vấn tài chính một cách bài bản, theo các tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng ở các thị trường phát triển với việc áp dụng phương pháp tư vấn theo nhu cầu thực tế.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới, FWD Việt Nam đồng thời nâng cấp các công cụ và quy trình bán hàng, nhằm hỗ trợ đội ngũ Tư vấn tài chính tư vấn đúng nhu cầu, đúng mức bảo vệ và đúng khẩu vị rủi ro của khách hàng, dựa trên các tiêu chí và hướng dẫn rõ ràng. Ngoài ra, FWD Việt Nam cũng đổi mới quy trình gắn kết với khách hàng, từ tiếp cận ban đầu đến quá trình đồng hành sau khi tham gia bảo hiểm, với nguồn thông tin hữu ích, giúp khách hàng theo dõi tài khoản hợp đồng bảo hiểm dễ dàng và có thể đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp ở từng giai đoạn.