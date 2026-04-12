Nhiều doanh nghiệp sắp thay đổi nhân sự cấp cao

TPO - Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, Công ty CP Thép Nam Kim, Công ty CP Vận tải Biển Vinaship, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Vinafood 2… sắp có sự thay đổi nhân sự cấp cao ở vị trí thành viên hội đồng quản, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc.

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa bổ sung tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 22/4 tại TPHCM. Trong đó, KDH công bố ứng viên thành viên hội đồng quản trị là ông Lê Hoàng Khởi (38 tuổi) và ứng viên thành viên ban kiểm soát là bà Lê Thị Mai Khanh (43 tuổi).

Ông Khởi, có nhiều năm làm việc tại Nhà Khang Điền. Từ tháng 2/2021 tới nay, ông Khởi là Phó Tổng Giám đốc Khang Điền.

Bà Khanh hiện là Trưởng phòng quản trị nội bộ, phụ trách công tác pháp chế của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Saphire

Nhà Khang Điền công bố 2 ứng viên thay thế đại diện của nhóm quỹ VinaCapital.

Trước đó, Nhà Khang Điền trình cổ đông miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Diệu Phương (46 tuổi) và miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với bà Vương Hoàng Thảo Linh (52 tuổi). Điểm đáng lưu ý, bà Nguyễn Thị Diệu Phương và bà Vương Hoàng Thảo Linh là đại diện của nhóm quỹ VinaCapital.

Tương tự, Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) có biến động nhân sự cấp cao trước thềm đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể, Thép Nam Kim quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Vinh An giữ vị trí Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có hiệu lực từ ngày 15/4. Ông An đồng thời cũng là Người đại diện theo pháp luật tại công ty.

Ở chiều ngược lại, NKG miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của ông Võ Hoàng Vũ, hiệu lực từ ngày 15/4; bổ nhiệm ông Vũ giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Thép Nam Kim nhiệm kỳ 2025-2030.

Công ty CP Vận tải Biển Vinaship (mã chứng khoán: VNA) công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026, với việc trình cổ đông miễn nhiệm 2 thành viên Ban kiểm soát là ông Chu Thế Nga và bà Đặng Thanh Tâm. Ở chiều ngược lại, dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 24/4 tại TPHCM.

Theo đó, TTF trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu; trình cổ đông bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị là bà Lưu Thị Diễm Hồng cho nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Hồng năm nay 54 tuổi, đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Gỗ Trường Thành.

TTF trình cổ đông miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu.

Vào ngày 20/4, Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán: SSC) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026 để trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2026. Tại cuộc họp, SSC cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Trường khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời bầu ông Trần Trương Tấn Tài - Tổng Giám đốc SSC thay thế vị trí.

Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2 - mã chứng khoán: VSF) dự kiến trình cổ đông bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại đại hội tới.

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường 2026 diễn ra cuối tháng 1, cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Tấn Đức. Ông Đức cũng thôi giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 9/12/2025 theo nguyện vọng cá nhân.