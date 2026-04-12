Sanvinest Khánh Hòa: Bức tranh tài chính và năng lực quản trị qua các chỉ số tăng trưởng

Trong bối cảnh nền kinh tế biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt, báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị, tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Giai đoạn 2024-2025, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Sanvinest) ghi nhận tăng trưởng ở các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận; qua đó khẳng định định hướng quản trị nhất quán. Doanh nghiệp xác định minh bạch tài chính, tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả điều hành và phát triển bền vững là nền tảng xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Kết quả đạt được là cơ sở để Sanvinest tiếp tục nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh và triển khai mục tiêu phát triển trong thời gian tới theo hướng ổn định, hiệu quả và bền vững.

Năng lực điều hành linh hoạt, bản lĩnh vượt thách thức

Giai đoạn 2020-2025 là thời kỳ nhiều biến động đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Công ty TNHH MTV Nhà nước Yến sào Khánh Hòa (Công ty mẹ), Sanvinest đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tăng trưởng.

Sự điều hành linh hoạt, kịp thời giúp doanh nghiệp bảo tồn giá trị truyền thống, đồng thời đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính mà còn qua việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với thu nhập phù hợp, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khoản mục 46 tỷ đồng: Nguồn lực cho chính sách thưởng và phúc lợi cho người lao động

Liên quan đến khoản mục “phải trả người lao động” hơn 46 tỷ đồng trong báo cáo tài chính năm 2025, cần được hiểu đúng theo quy định kế toán và chính sách nhân sự của doanh nghiệp.

Đây không phải là khoản nợ lương, mà là quỹ tiền thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thưởng Tết được Công ty trích lập theo quy định. Các khoản này sẽ được quyết toán và chi trả vào đầu năm 2026 sau khi hoàn tất năm tài chính. Khoản mục này được hạch toán phù hợp với quy định kế toán hiện hành và phản ánh đúng tính chất của khoản phải trả, không phải là nghĩa vụ nợ lương.

Nội dung này trên báo cáo tài chính thể hiện sự chủ động của Công ty trong việc đảm bảo nguồn lực chi trả, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với người lao động. Công ty luôn thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ, đúng hạn, đồng thời đảm bảo các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định.

Thông tin chính thức về các nội dung liên quan Về tên gọi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Sanvinest) là đơn vị thành viên do Công ty TNHH MTV Nhà nước Yến sào Khánh Hòa nắm giữ cổ phần chi phối. Việc gọi tắt không chính xác có thể gây hiểu nhầm về mô hình quản trị.

Về tiền lương: Công ty không phát sinh tình trạng nợ lương; các chế độ bảo hiểm, phúc lợi được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật.

Công ty không phát sinh tình trạng nợ lương; các chế độ bảo hiểm, phúc lợi được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Về hàng tồn kho: Mức tồn kho được duy trì theo chiến lược chủ động nhằm phục vụ nhu cầu cao điểm, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết; không phản ánh tình trạng tồn đọng hàng hóa.

Chủ động nguồn cung, chiến lược phù hợp với đặc thù thị trường

Đối với ngành hàng nước giải khát và các sản phẩm quà tặng cao cấp từ yến sào, nhu cầu tiêu dùng thường tăng mạnh vào các dịp lễ, Tết và các sự kiện đặc biệt, do đó yếu tố mùa vụ tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất và tiêu thụ. Do đó, việc duy trì mức hàng tồn kho hợp lý là giải pháp mang tính chiến lược nhằm đảm bảo khả năng cung ứng kịp thời trong các giai đoạn cao điểm.

Tại Sanvinest, toàn bộ hàng tồn kho được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, hạn sử dụng theo các tiêu chuẩn quy định của quốc tế. Tổng giá trị tồn kho khoảng 390 tỷ đồng (tăng so với năm trước) nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất và tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán.

Kết quả thực tế cho thấy hiệu quả của chiến lược này khi doanh thu quý I/2026 đạt 26% kế hoạch năm, tạo nền tảng tích cực cho các quý tiếp theo.

Nền tảng tài chính ổn định, kiểm soát chi phí hiệu quả

Trong năm 2025, mặc dù chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi như suy giảm sức mua, thiên tai (đặc biệt là mưa lũ tháng 11 gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng), Công ty vẫn duy trì kết quả hoạt động ở mức tích cực:

Doanh thu: 1.348,27 tỷ đồng (giảm 13,3%);

Lợi nhuận gộp: 244,77 tỷ đồng (giảm 25,1%)

Lợi nhuận trước thuế: 86,2 tỷ đồng (tăng 9,8%)

Đáng chú ý, Công ty đã thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí:

Chi phí bán hàng giảm 45,2%

Chi phí quản lý giảm 18%

Qua đó góp phần duy trì tăng trưởng lợi nhuận, thể hiện năng lực quản trị chi phí hiệu quả và khả năng thích ứng linh hoạt.

Tại thời điểm 31/12/2025, tình hình tài chính của Công ty như sau:

Tiền mặt: 2,56 tỷ đồng

Tiền gửi không kỳ hạn: 62,7 tỷ đồng

Tương đương tiền (≤3 tháng): 27 tỷ đồng

Tiền gửi ngắn hạn: 41,4 tỷ đồng

Tổng giá trị tiền và tương đương tiền đạt 133,7 tỷ đồng, đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì hoạt động ổn định.

Dư nợ vay ngắn hạn: 98,3 tỷ đồng

Giảm hơn 85 tỷ đồng so với đầu năm

Việc giảm mạnh dư nợ vay, cùng với lịch sử thanh toán đúng hạn, thể hiện uy tín tín dụng và năng lực tài chính vững chắc của doanh nghiệp.

Định hướng năm 2026: Kiểm soát chi phí, duy trì tăng trưởng hiệu quả và bền vững

Trên cơ sở kết quả đã đạt được năm 2025, Sanvinest xác định mục tiêu năm 2026 theo định hướng tăng trưởng có kiểm soát trong bối cảnh giá xăng dầu và nguyên vật liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, gia tăng áp lực lên chi phí sản xuất và vận hành. Đồng thời, Công ty vẫn thực hiện chủ trương bình ổn giá, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Doanh thu: 1.480 tỷ đồng (tăng 9,7%)

Lợi nhuận trước thuế: 89 tỷ đồng (tăng 3,2%)

Lợi nhuận sau thuế: 71 tỷ đồng (tăng 4,6%)

Cổ tức dự kiến: 20,6%

Các chỉ tiêu trên thể hiện định hướng phát triển thận trọng, chú trọng hiệu quả và tính bền vững; đồng thời cho thấy năng lực chủ động thích ứng với biến động chi phí đầu vào, đảm bảo duy trì tăng trưởng hợp lý, không chạy theo tăng trưởng nóng.

Kết luận

Tổng thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng các chỉ tiêu tài chính đã khẳng định năng lực quản trị, tính minh bạch và định hướng phát triển bền vững của Sanvinest. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, việc duy trì ổn định hoạt động, kiểm soát hiệu quả chi phí và đảm bảo quyền lợi người lao động tiếp tục là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Với định hướng tăng trưởng có kiểm soát, chủ động thích ứng với biến động chi phí đầu vào và kiên định thực hiện các nguyên tắc quản trị minh bạch, tuân thủ pháp luật, Sanvinest nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các chỉ tiêu tài chính và sự gắn bó của người lao động là những minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả điều hành. Niềm tin của khách hàng và sự đồng hành của tập thể cán bộ, công nhân viên là giá trị cốt lõi, nền tảng vững chắc để Sanvinest tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.