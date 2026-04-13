Lô bưởi Việt Nam đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Úc

TPO - Ngày 13/4, những lô bưởi tươi lần đầu tiên lên đường xuất khẩu sang Úc, ghi dấu bưởi tươi trở thành loại trái cây thứ 6 của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này, sau thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh leo.

Chương trình xuất khẩu những lô bưởi đầu tiên sang Úc được tổ chức tại Đồng Tháp và Vĩnh Long. Tại Đồng Tháp, lô bưởi xuất khẩu khoảng 5 tấn; tại Vĩnh Long, lô hàng gồm 5 tấn bưởi đi đường hàng không và gần 12 tấn bằng đường biển.

Những quả bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam lên đường xuất khẩu sang Úc.

Theo yêu cầu từ nước nhập khẩu, bưởi Việt Nam sang Úc phải trải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, gồm: Đánh giá nguy cơ dịch hại kéo dài gần 2 năm, đảm bảo không nhiễm 19 loại sinh vật gây hại. Bưởi phải được trồng tại các vùng có mã số, xử lý tại cơ sở đóng gói được phê duyệt và thực hiện chiếu xạ trước khi xuất khẩu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn sinh học.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho rằng, xuất khẩu được lô hàng đầu tiên đã khó, giữ vững thị trường và khẳng định thương hiệu lâu dài còn khó hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để mở rộng sản lượng xuất khẩu. Ông Hòa cũng mong muốn bà con nông dân cần tiếp tục kiên trì sản xuất sạch, giữ gìn uy tín thương hiệu. Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nông sản địa phương vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

Ông Lê Chí Thiện - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp - cho biết, sự kiện này mở ra một cơ hội mới cho quả bưởi của Việt Nam, thêm đầu ra cho sản xuất của người nông dân. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục tổ chức lại vùng trồng bưởi theo hướng tập trung, đồng bộ; quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc, từ đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của quả bưởi.

Lô bưởi được đưa đến chiếu xạ trước khi xuất khẩu sang Úc.

Được biết, sau quá trình đàm phán kéo dài, tháng 10/2025 Việt Nam và Úc chính thức ký thỏa thuận về xuất - nhập khẩu bưởi tươi. Trên cơ sở hợp tác này, đơn vị xuất khẩu đã hoàn thiện các quy trình kỹ thuật theo yêu cầu của thị trường Úc. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tăng cường liên kết với hợp tác xã, nông dân trong trồng bưởi để bao tiêu sản phẩm xuất khẩu