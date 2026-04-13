Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Lô bưởi Việt Nam đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Úc

Chúc Trí - Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 13/4, những lô bưởi tươi lần đầu tiên lên đường xuất khẩu sang Úc, ghi dấu bưởi tươi trở thành loại trái cây thứ 6 của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này, sau thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh leo.

Chương trình xuất khẩu những lô bưởi đầu tiên sang Úc được tổ chức tại Đồng Tháp và Vĩnh Long. Tại Đồng Tháp, lô bưởi xuất khẩu khoảng 5 tấn; tại Vĩnh Long, lô hàng gồm 5 tấn bưởi đi đường hàng không và gần 12 tấn bằng đường biển.

Những quả bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam lên đường xuất khẩu sang Úc.

Theo yêu cầu từ nước nhập khẩu, bưởi Việt Nam sang Úc phải trải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, gồm: Đánh giá nguy cơ dịch hại kéo dài gần 2 năm, đảm bảo không nhiễm 19 loại sinh vật gây hại. Bưởi phải được trồng tại các vùng có mã số, xử lý tại cơ sở đóng gói được phê duyệt và thực hiện chiếu xạ trước khi xuất khẩu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn sinh học.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho rằng, xuất khẩu được lô hàng đầu tiên đã khó, giữ vững thị trường và khẳng định thương hiệu lâu dài còn khó hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để mở rộng sản lượng xuất khẩu. Ông Hòa cũng mong muốn bà con nông dân cần tiếp tục kiên trì sản xuất sạch, giữ gìn uy tín thương hiệu. Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nông sản địa phương vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

Ông Lê Chí Thiện - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp - cho biết, sự kiện này mở ra một cơ hội mới cho quả bưởi của Việt Nam, thêm đầu ra cho sản xuất của người nông dân. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục tổ chức lại vùng trồng bưởi theo hướng tập trung, đồng bộ; quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc, từ đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của quả bưởi.

Lô bưởi được đưa đến chiếu xạ trước khi xuất khẩu sang Úc.

Được biết, sau quá trình đàm phán kéo dài, tháng 10/2025 Việt Nam và Úc chính thức ký thỏa thuận về xuất - nhập khẩu bưởi tươi. Trên cơ sở hợp tác này, đơn vị xuất khẩu đã hoàn thiện các quy trình kỹ thuật theo yêu cầu của thị trường Úc. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tăng cường liên kết với hợp tác xã, nông dân trong trồng bưởi để bao tiêu sản phẩm xuất khẩu

Việt Nam hiện có hơn 100.000 ha trồng bưởi, sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm, đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu. Riêng Đồng Tháp có hơn 4.300ha trồng bưởi, sản lượng trên 65.000 tấn mỗi năm, trong đó có 23 vùng trồng được cấp 31 mã số (tổng diện tích hơn 470ha) phục vụ xuất khẩu.

Tại thị trường Úc, bưởi tươi, thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh leo là các trái cây được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.

Xem thêm

Cùng chuyên mục