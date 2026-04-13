"Hành trình Nông sản Điện Biên" thúc đẩy ứng dụng TMĐT, mở rộng đầu ra bền vững cho nông đặc sản địa phương

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post), phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên và TikTok Shop, tổ chức chương trình “Hành trình Nông sản Điện Biên” nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương trên nền tảng số, đồng thời từng bước nâng cao năng lực kinh doanh số cho hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp tại địa phương.

Chương trình được triển khai theo hướng kết hợp giữa xúc tiến thương mại, đào tạo kỹ năng và tổ chức bán hàng thực tế. Thông qua đó, các đơn vị tham gia được hỗ trợ từ khâu chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng gian hàng, phát triển nội dung đến vận hành bán hàng, từng bước tiếp cận bài bản hơn với mô hình thương mại điện tử.

Với sự tham gia của 50 nhà bán hàng địa phương, chương trình tập trung nâng cao năng lực vận hành kinh doanh trên nền tảng số, từ kỹ năng xây dựng gian hàng, phát triển nội dung, livestream đến quản trị đơn hàng. Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động Mega Live được tổ chức với 11 điểm livestream đồng thời, cùng sự tham gia của hơn 20 nhà sáng tạo nội dung và các nhà bán hàng tại địa phương, tạo điều kiện để các chủ thể trực tiếp thực hành, kết nối với người tiêu dùng và từng bước làm quen với phương thức bán hàng mới trên nền tảng số.

Sau 2 ngày triển khai, chương trình ghi nhận kết quả hơn 7.000 đơn hàng. Nổi bật gồm tổng 20 tấn khoai lang cùng nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương như ngô nếp tím sấy, miến dong, chẩm chéo được tiêu thụ. Các nội dung gắn hashtag #HanhTrinhNongSan và #HanhTrinhNongSanDienBien cũng thu hút hơn 4.6 triệu lượt xem, góp phần lan tỏa hình ảnh nông sản Điện Biên theo cách tiếp cận trực quan, gần gũi và giàu tính tương tác.

Song song với hoạt động bán hàng, chương trình cũng hỗ trợ XX hộ kinh doanh, hợp tác xã và đại diện địa phương được hướng dẫn xây dựng kênh, phát triển nội dung và vận hành gian hàng trên TikTok Shop. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương từng bước nâng cao năng lực tự chủ trên kênh phân phối số, mở rộng đầu ra theo hướng bền vững hơn.

Ông Ngô Thành Trung – Giám đốc Chi nhánh Viettel Post Điện Biên cho biết: “Đối với nông sản địa phương, thách thức không chỉ nằm ở đầu ra mà còn ở việc tổ chức chuỗi cung ứng phù hợp với đặc thù sản xuất phân tán, mùa vụ và quy mô nhỏ. Viettel Post tiếp cận bài toán này theo hướng gắn logistics với thương mại điện tử và dữ liệu, từ chuẩn hóa, tổ chức bán hàng đến vận hành phân phối. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần hình thành chuỗi cung ứng linh hoạt hơn, giúp nông sản địa phương tiếp cận thị trường ổn định và bền vững hơn.”

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội (CSR) TikTok Shop cho biết: "Hướng đến phát triển thương mại điện tử bền vững, các sáng kiến của TikTok Shop không chỉ nhằm nâng cao doanh số mà còn nâng tầm giá trị sản phẩm. Dự án Hành trình Nông sản, triển khai cùng Viettel Post, sẽ giúp từng nông dân và doanh nghiệp địa phương kể câu chuyện minh bạch từ vùng trồng đến cơ sở sản xuất, xây dựng niềm tin thương hiệu lâu dài và mở ra cơ hội tiếp cận thị trường một cách chiến lược."