Dồn sức cấp điện cho APEC 2027 tại Phú Quốc

Trong đó, 3 công trình trọng điểm là các dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp (TBA) 220kV Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc và Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc.

Thi công nhà điều hành TBA 220kV Phú Quốc

Dự án TBA 220kV Phú Quốc có tổng mức đầu tư 877,6 tỷ đồng, bao gồm TBA 2x250MVA và đường dây 2 mạch dây 220kV đấu nối dài gần 18 km.

Đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc có chiều dài tuyến gần 20 km, trong đó phần đường dây trên không dài hơn 17,3 km, phần cáp ngầm qua sân bay Phú Quốc dài trên 2,6 km.

Đường dây 110 kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc gồm 2 mạch với chiều dài gần 21 km, tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành các dự án kể trên, tổng năng lực cung cấp điện của toàn đặc khu Phú Quốc được nâng lên 315 MVA, bảo đảm cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ Hội nghị APEC 2027 và nhu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Thi công ban đêm để đảm bảo tiến độ

EVNSPC cho biết, hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đã và đang sẵn sàng về nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị để thi công. Các công trình có mặt bằng đến đâu sẽ triển khai thi công đến đó. Việc thi công diễn ra cả ngày lẫn đêm với quyết tâm đưa các dự án về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh An Giang đã quan tâm sâu sát, huy động toàn hệ thống chính trị địa phương hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với ngành Điện trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thi công ban đêm vị trí trụ số 11 Đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc

Tuy nhiên, theo EVNSPC, hiện cả 3 dự án vẫn còn gặp nhiều rào cản, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây nguy cơ ảnh chậm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch. Nguyên nhân, các tuyến đường dây khá dài với nhiều vị trí trụ, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và hộ dân; khối lượng công việc đo đạc, khảo sát thực địa lớn, trong khi lực lượng cán bộ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đền bù còn hạn chế. Các chính sách giá bồi thường theo khung quy định của Nhà nước ở một số vị trí thấp hơn giá thị trường, dẫn đến người dân chưa đồng thuận, khiếu nại kéo dài.

Thêm vào đó, những thay đổi về thủ tục, biến động đất đai cũng làm cho công tác quản lý tại một số địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế; việc rà soát, chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai chưa kịp thời cũng đã gây phát sinh nhiều rào cản, vướng mắc; một số thửa đất mua đi bán lại, thay đổi chủ sở hữu cũng gây nhiều khó khăn cho công tác vận động, bàn giao mặt bằng…

Thi công san lấp mặt bằng TBA 220kV Phú Quốc

Tính đến ngày 12/4, đường dây 110 kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc vẫn còn 43/75 vị trí trụ chưa bàn giao mặt bằng thi công (trong đó 24 vị trí bị vướng do chưa có Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng) trong khi kế hoạch đóng điện dự kiến trong tháng 6 năm nay. Tương tự, Đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc dự kiến đóng điện trong tháng 4/2026 nhưng hiện vẫn còn 7/79 vị trí trụ và một số khoảng néo chưa được bàn giao mặt bằng. Với Dự án TBA 220kV Phú Quốc, hiện còn 3/13 hộ dân chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng.

Vật tư tập kết tại vị trí trụ số 60 đường dây 110kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc, nhưng do vướng mặt bằng chưa được bàn giao nên nhà thầu không thể thi công.

Do đó, chủ đầu tư các dự án mong được chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị liên quan quan tâm hơn nữa trong việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong tháng 4/2026 nhằm đáp ứng kế hoạch đảm bảo điện cho đặc khu Phú Quốc, đặc biệt là sự kiện APEC 2027.