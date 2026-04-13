Quy trình nghiêm ngặt để xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Úc

Ngày 13/4 tại xã Giao Long (Vĩnh Long), UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu Vina T&T tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Vĩnh Long sang thị trường Australia. Lô hàng gồm 5 tấn được vận chuyển bằng đường hàng không và gần 12 tấn bằng đường biển.

Bưởi là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Australia, sau thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh leo. Đây là kết quả của quá trình đánh giá nguy cơ dịch hại trong thời gian dài, cùng hàng loạt khâu kiểm tra, lấy mẫu phân tích nghiêm ngặt từ hai phía.

Theo doanh nghiệp xuất khẩu, việc trái bưởi Việt Nam được người tiêu dùng Mỹ đón nhận và duy trì sản lượng ổn định là minh chứng cho năng lực quản trị chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng; đồng thời là tiền đề để bưởi Vĩnh Long tiếp tục chinh phục người tiêu dùng Australia trong thời gian tới.

Những trái bưởi đầu tiên lên đường sang Úc.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long biểu dương sự chủ động của các doanh nghiệp xuất khẩu, các hợp tác xã trong tìm kiếm, kết nối thị trường; ghi nhận và cảm ơn bà con nông dân đã chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm kinh tế nông nghiệp, chú trọng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo ông Hòa, xuất khẩu được lô hàng đầu tiên đã khó, giữ vững thị trường và khẳng định thương hiệu lâu dài còn khó hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần tiếp tục nâng cao năng lực chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững; phối hợp với nông dân xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để mở rộng sản lượng hàng hóa xuất khẩu.

Cắt băng xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Úc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cũng mong muốn bà con nông dân cần tiếp tục kiên trì sản xuất sạch, giữ gìn uy tín thương hiệu. UBND tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nông sản địa phương vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

Trước đó, tháng 10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia đã tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường, đồng thời thống nhất các điều kiện kỹ thuật đối với sản phẩm bưởi nhập khẩu. Đây là bước hoàn tất quan trọng về mặt pháp lý, tạo nền tảng để triển khai hoạt động xuất khẩu trong thực tế. Ngày 10/4/2026, các thủ tục cuối cùng đã được hoàn tất.

Lô hàng được đưa đến Nhà máy Chiếu xạ Toàn Phát - cơ sở được công nhận đủ điều kiện chiếu xạ trái cây tươi xuất khẩu sang Úc.

Theo quy định của phía Australia, bưởi Việt Nam phải trải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, bao gồm đánh giá nguy cơ dịch hại kéo dài gần 2 năm, đảm bảo không nhiễm 19 đối tượng sinh vật gây hại. Sản phẩm phải được sản xuất tại các vùng trồng có mã số, xử lý tại cơ sở đóng gói được phê duyệt và thực hiện chiếu xạ trước khi xuất khẩu, nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn sinh học.

Lô hàng sau khi xuất bến tại Vĩnh Long đã được đưa đến thực hiện chiếu xạ tại Nhà máy Chiếu xạ Toàn Phát (TPI) ở Tây Ninh - đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định kiểm dịch của phía Úc. Quy trình được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và duy trì chất lượng sản phẩm khi tiếp cận thị trường quốc tế.

Lô bưởi được xử lý tại Nhà máy Chiếu xạ Toàn Phát, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn sinh học từ phía Úc.

Việt Nam hiện có hơn 100.000 ha trồng bưởi, sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm. Với lợi thế chất lượng ổn định và khả năng cung ứng quanh năm, trái bưởi tươi được đánh giá là một trong những mặt hàng có tiềm năng mở rộng tại các thị trường cao cấp. Trước đó, bưởi Việt Nam đã xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ và EU, tạo cơ sở để tin tưởng rằng bưởi Việt Nam tại thị trường Úc sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực…

Với thị trường Úc, yêu cầu không chỉ dừng ở chất lượng sản phẩm mà còn bao gồm toàn bộ quy trình xử lý, từ vùng trồng, đóng gói đến kiểm dịch trước xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, năng lực của các cơ sở xử lý sau thu hoạch trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi xuất khẩu. Hệ thống tại Nhà máy Chiếu xạ Toàn Phát được vận hành theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm như ISO 9001, ISO 22000, HACCP, cùng các chứng nhận Halal và EU Code, góp phần hỗ trợ kiểm soát đồng bộ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến lưu trữ hàng hóa.