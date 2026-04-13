Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn

TPO - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Slovakia có thể trở thành cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU. Ngược lại, Việt Nam cũng là điểm đến đầu tư hấp dẫn, là cầu nối để doanh nghiệp Slovakia mở rộng sang khu vực ASEAN...

Chiều 13/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư song phương”. Cùng dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 400 doanh nghiệp hai nước.

Trong suốt 76 năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đã trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Slovakia, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 1,78 tỷ USD.

Tuy nhiên, kết quả trên chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Do đó, diễn đàn kỳ vọng tạo kết nối, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược mà hai bên vừa nhất trí nâng cấp, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia - Việt Nam năm 2026. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chung của cả hai nước về hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Slovakia trong thời gian tới. Sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia tại diễn đàn cho thấy niềm tin và kỳ vọng lớn vào tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Slovakia và đoàn đại biểu Slovakia là đoàn khách quốc tế đầu tiên tới thăm Việt Nam ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, đánh dấu bước tiến quan trọng và mở ra triển vọng hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, với việc nâng cấp quan hệ với Slovakia lên Đối tác chiến lược, Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á có quan hệ Đối tác chiến lược với Slovakia. Quyết định này chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước nhằm tạo xung lực mạnh mẽ và mở ra một không gian chiến lược mới để hai nước cùng nhau bước vào giai đoạn phát triển mới cao hơn, tầm vóc hơn, sâu rộng hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia - Việt Nam năm 2026. Ảnh: Như Ý.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Slovakia có thể trở thành cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU. Ngược lại, Việt Nam cũng là điểm đến đầu tư hấp dẫn, là cầu nối để doanh nghiệp Slovakia mở rộng sang khu vực ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, trên chặng đường phát triển sắp tới, Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Slovakia đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh lâu dài và bền vững; cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong đó có cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Slovakia.

Với tinh thần mà hai Thủ tướng đã thống nhất tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực mà bên này có tiềm năng, thế mạnh, bên kia có nhu cầu.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia - Việt Nam năm 2026. Ảnh: Như Ý.

Về phần mình, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng, kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước phải dẫn đến những kết quả hợp tác cụ thể về kinh tế, thương mại, đầu tư; tin tưởng các doanh nghiệp sẽ đạt được các thoả thuận quan trọng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Thủ tướng Slovakia cho biết, tại hội đàm, hai Thủ tướng đã làm rõ những ưu tiên hợp tác của hai nước, với các chương trình, dự án cụ thể.

Theo Thủ tướng Robert Fico, Slovakia mong muốn tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam, đồng thời mong có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Slovakia.

Thủ tướng Robert Fico cam kết, Chính phủ Slovakia sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Việt Nam đầu tư vào Slovakia, giảm thủ tục cấp visa du lịch cho người Việt Nam sang Slovakia, nghiên cứu miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu công vụ…

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Như Ý.

Tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 7 Biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực gồm: Công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp.