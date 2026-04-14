Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc cấp phép nhập khẩu vàng?

TPO - Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay có 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng.

Tại buổi họp báo quý I của Ngân hàng Nhà nước chiều 14/4, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về việc nhập khẩu vàng, ông Đào Xuân Tuấn - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, đến thời điểm hiện nay đã có 11 đơn vị, bao gồm cả doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng. Con số này tăng thêm 2 đơn vị so với thời điểm họp báo quý IV/2025, khi mới ghi nhận 9 hồ sơ đăng ký.

"Việc xét duyệt hồ sơ rất chặt chẽ nên Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp để xem xét. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí”, ông Tuấn cho biết và nói rằng thị trường vàng đang có nhiều biến động, cơ quan chức năng đã và đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường.

Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 22-24 triệu đồng/lượng.

Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung trong thời gian tới, qua đó góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 22-24 triệu đồng/lượng, có thời điểm cao nhất lên tới 30 triệu đồng/lượng.

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc nhập khẩu vàng là thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới - vấn đề đã tồn tại trong thời gian dài và gây nhiều hệ lụy cho thị trường. Khi nguồn cung được bổ sung, thị trường có thể vận hành linh hoạt hơn, hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng, qua đó giúp giá vàng phản ánh sát hơn với diễn biến quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc cấp phép cần được thực hiện thận trọng, tránh tình trạng mở rộng ồ ạt có thể dẫn đến rủi ro trong quản lý thị trường vàng - một lĩnh vực nhạy cảm và có ảnh hưởng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiên trì với quy trình thẩm định chặt chẽ là cần thiết, nhằm đảm bảo chỉ những đơn vị đủ điều kiện mới được tham gia.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, vàng vẫn giữ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, khiến nhu cầu nắm giữ của người dân gia tăng. Điều này càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý trong việc điều tiết thị trường một cách linh hoạt, vừa đảm bảo ổn định, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh.

Số lượng hồ sơ xin cấp phép sản xuất, nhập khẩu vàng gia tăng không chỉ phản ánh sức hút của thị trường vàng mà còn mở ra kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách quản lý. Nếu được triển khai hiệu quả, các giải pháp này sẽ góp phần quan trọng trong việc bình ổn thị trường vàng, hướng tới mục tiêu minh bạch, bền vững và tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế.