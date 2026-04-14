ADB, BIDV và các đối tác công bố khoản vay bền vững 250 triệu USD

Ngày 13/4/2026, tại Hà Nội, BIDV, ADB, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Canada và các bên tham gia đồng tài trợ đã công bố việc huy động thành công Khoản vay bền vững trung dài hạn trị giá 250 triệu USD do ADB đầu mối thu xếp.

Lễ Công bố có sự hiện diện của Đại sứ Canada tại Việt Nam – Ngài Jim Nickle, Phó Chủ tịch ADB - ông Bhargav Dasgupta, Phó Vụ trưởng cấp cao, JICA - ông Shigeo Honzu, và đại diện lãnh đạo cấp cao đến từ các ngân hàng thương mại Đài Loan tham gia hợp vốn là Taipei Fubon, Cathay United Bank, CTBC.

Về phía BIDV, có sự tham dự của Tổng Giám đốc Lê Ngọc Lâm, Phó Tổng giám đốc Lại Tiến Quân và các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng BIDV.

Hỗ trợ nông nghiệp, doanh nghiệp SME/MSME, SME do phụ nữ làm chủ

Khoản vay bền vững trung dài hạn 250 triệu USD được đặt nền móng từ Biên bản Ghi nhớ hợp tác về tài chính bền vững (MOU) giữa BIDV và ADB, ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị COP28.

Sau quá trình đàm phán, tháng 3/2026, BIDV đã rút vốn thành công khoản vay, với mục tiêu triển khai hỗ trợ cho nông nghiệp bền vững, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) tại Việt Nam. Việc huy động thành công khoản vay khẳng định uy tín , năng lực của BIDV trong việc đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe của các tổ chức tài chính quốc tế.

Đặc biệt, khoản vay bao gồm cấu phần nguồn vốn ưu đãi trị giá 20 triệu USD từ Quỹ Khí Hậu và Thiên Nhiên Canada dành cho Khu Vực Tư Nhân ở châu Á (CANPA) – Quỹ được thành lập vào năm 2024 với tư cách là một quỹ tín thác do ADB quản lý với tổng giá trị cam kết là 360 triệu đô la Canada từ Chính phủ Canada.

Đại diện cho Đại sứ quán Canada, Đại sứ Jim Nickel phát biểu: “Cốt lõi của sáng kiến này là một ví dụ điển hình về tài chính kết hợp (blended finance) trong thực tiễn. Thông qua Quỹ Khí hậu và Thiên nhiên Canada dành cho khu vực tư nhân tại châu Á (CANPA), Canada cung cấp nguồn tài chính ưu đãi giúp hỗ trợ huy động các nguồn vốn lớn hơn cho các tác động bền vững”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của Khoản vay trong việc hỗ trợ BIDV triển khai kịp thời nguồn vốn ưu đãi tới các lĩnh vực ưu tiên phát triển bền vững theo định hướng của Chính phủ như nông nghiệp xanh, hỗ trợ SME , bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ/lãnh đạo.

Hợp tác này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới không chỉ nhanh hơn mà còn bền vững và bao trùm hơn, gắn với tạo lập giá trị dài hạn dựa trên những trụ cột phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Cùng thúc đẩy tài chính bền vững, bao trùm

Đại diện các Bên Cho vay tham gia giao dịch, Phó Chủ tịch Ngân hàng ADB ông Bhargav Dasgupta chia sẻ: “Giao dịch này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong củng cố quan hệ đối tác giữa ADB và BIDV, cũng như thúc đẩy tài chính toàn diện, thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Thông qua việc kết hợp các nguồn vốn thương mại và ưu đãi, huy động thêm nguồn vốn, cũng như những hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi cung cấp các nguồn lực hỗ trợ BIDV mở rộng tài trợ cho nông nghiệp bền vững và tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần xây dựng một nền kinh tế thích ứng và bao trùm hơn”.

Nông nghiệp xanh, kinh tế tư nhân tại Việt Nam, mặc dù được xác định là những ưu tiên trong chiến lược phát triển của Việt Nam, nhưng vẫn là những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro đối với các ngân hàng thương mại trong việc đem lại hỗ trợ tài chính thiết thực tới khách hàng.

Khoản vay bền vững 250 triệu USD với sự tham gia của các định chế tài chính hàng đầu khu vực và quốc tế không chỉ hỗ trợ BIDV về nguồn lực tài chính mà còn bổ sung hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm quốc tế để triển khai hiệu quả nguồn vốn vay tới các khách hàng, dự án đủ điều kiện.

Khoản vay đồng thời gửi đi thông điệp về cam kết mạnh mẽ, hợp tác toàn diện giữa BIDV và định chế tài chính đa phương, song phương nhằm triển khai các hành động cụ thể hướng tới phát triển bền vững, cam kết đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0.