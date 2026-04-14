Đường vành đai phía Tây Cần Thơ đội vốn, chậm tiến độ

TPO - Dự án đường vành đai phía Tây Cần Thơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng, thiếu vật liệu và vượt tổng mức đầu tư. Trước thực trạng này, Cần Thơ phải xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư để bổ sung vốn tiếp tục triển khai dự án.

Thông tin trên được ông Lê Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ, sáng 14/4.

Theo ông Việt, Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ khởi công tháng 11/2022, tổng mức đầu tư hơn 3.837 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước, mục tiêu hoàn thành năm 2026. Tuy nhiên, hiện mới có 4 gói thầu thi công, 3 gói còn lại chưa thể đấu thầu do phải chờ điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Công trường dự án đường vành đai.

Về mặt bằng, tới nay đã thu hồi bàn giao trên 50%, nhưng trong tình trạng 'xôi đỗ', không đủ cho nhà thầu thi công liên tục.

"Từ đầu năm 2024 đến nay, công tác thi công gần như bị đóng băng do chi phí giải phóng mặt bằng đã vượt tổng mức đầu tư được duyệt", ông Việt nói.

với 4 gói thầu đang thi công, tới nay giá trị cũng mới đạt hơn 960 tỷ đồng, tương đương hơn 44% giá trị hợp đồng. Kế hoạch vốn năm nay cho dự án hơn 124 tỷ đồng, tới nay mới giải ngân chưa tới 3%.

Nguyên nhân tình trạng trên, theo ông Việt, do vướng mặt bằng, thiếu vật liệu và tăng vốn. Về mặt bằng, dù đã giải ngân gần hết số tiền cho công tác này của dự án (hơn 99%), nhưng mới đủ chi trả cho hơn 50% số trường hợp bị ảnh hưởng. Do vượt trần vốn, việc chi trả bồi thường bị dừng lại, khiến mặt bằng tiếp tục bị chia cắt, không đủ mặt bằng cho thi công.

Bên cạnh đó, việc bố trí đất tái định cư cho người dân phải di dời vì dự án cũng chậm, hoặc chưa có khu tái định cư để người dân di dời. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông cũng chưa thể triển khai do chưa hoàn tất thủ tục bồi thường, hỗ trợ.

Ông Lê Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ.

Cùng với đó, lãnh đạo Sở Xây dựng Cần Thơ còn dẫn lý do thiếu cát đắp nền, nên đường vành đai phía Tây cũng bị chậm. Dự án cần khoảng 1,77 triệu m³ cát, nhưng mới đáp ứng được khoảng 0,3 triệu m³, còn lại chưa có nguồn, chưa kể giá cát, đá tăng mạnh so với hợp đồng, khiến tiến độ đắp nền bị kéo dài.

Ông Lê Thanh Việt cho hay, việc tăng chi phí giải phóng mặt bằng so với khi lập dự án, biến động tăng giá vật liệu xây dựng làm tăng chi phí dự án. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư và tổng mức đầu tư, để đảm bảo nguồn lực tiếp tục triển khai dự án.

Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP. Cần Thơ sớm hoàn tất thủ tục điều chỉnh, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trả lời câu hỏi về việc dự án đường Vành đai phía Tây sẽ tăng vốn thêm bao nhiêu, ông Việt cho biết, đến nay vẫn chưa xác định con số cụ thể. Các đơn vị liên quan đang rà soát lại tổng thể, nhưng nhiều chi phí quan trọng như giải phóng mặt bằng chưa chốt được con số cụ thể do chưa xác định được đơn giá.

Bên cạnh đó, chi phí vật liệu xây dựng, đặc biệt giá cát san lấp, đang biến động mạnh cũng ảnh hưởng lớn đến việc tính toán tổng mức đầu tư.