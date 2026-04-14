Vận hành Sàn Giao dịch việc làm quốc gia

TPO - Sáng 14/4, Bộ Nội vụ khai trương và đưa vào vận hành Sàn Giao dịch việc làm quốc gia. Đây là nền tảng số kết nối gần 54 triệu lao động với doanh nghiệp, hướng tới thị trường lao động minh bạch, liên thông toàn quốc.

Kết nối cung - cầu lao động trên toàn quốc

Phát biểu tại lễ khai trương Sàn Giao dịch việc làm quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, việc đưa vào vận hành Sàn Giao dịch việc làm quốc gia là “một dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm”, được triển khai trên nền tảng các nghị quyết lớn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, từ tháng 5/2025, quá trình xây dựng sàn rất bài bản, kiểm thử chặt chẽ về kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng vận hành. Đến nay, hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu về kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh thông tin.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại Lễ khai trương Sàn Giao dịch việc làm quốc gia. Ảnh: Mạnh Quân.

"Đây không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà còn là hạ tầng số có ý nghĩa nền tảng đối với thị trường lao động. Sàn giao dịch việc làm quốc gia là hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung - cầu”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến mới về hạ tầng công nghệ, mà xa hơn, đó là minh chứng sinh động cho tư duy kiến tạo và tinh thần hành động quyết liệt của toàn ngành Nội vụ trong công cuộc chuyển đổi số.

Sàn Giao dịch việc làm quốc gia chỉ có thể vận hành hiệu quả và mang lại giá trị bền vững khi có sự tham gia tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người lao động.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, Sở Nội vụ và hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước xác định tổ chức của mình là những "điểm cầu vệ tinh" trọng yếu; đồng thời, phải chủ động tuyên truyền, cập nhật và chia sẻ dữ liệu lên Sàn Giao dịch việc làm quốc gia; hướng dẫn doanh nghiệp và người dân sử dụng nền tảng này như một công cụ thiết yếu hằng ngày...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người lao động nhanh chóng nắm bắt, tin tưởng, khai thác và sử dụng sàn như một bệ phóng kết nối chính thức, minh bạch và hiệu quả nhất.

"Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động là chìa khóa để chúng ta cùng nhau kiến tạo một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh

Mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm, giảm chi phí tuyển dụng

Theo Bộ Nội vụ, việc hình thành Sàn Giao dịch việc làm quốc gia xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thị trường lao động trong bối cảnh thông tin còn phân tán, thiếu đồng bộ, khả năng kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động còn hạn chế.

Thị trường lao động Việt Nam hiện có tới hơn 53,6 triệu lao động, gần 1 triệu doanh nghiệp và hàng triệu cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Vì vậy, việc xây dựng một nền tảng tập trung, thống nhất, liên thông trên phạm vi cả nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Sàn Giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là công cụ công nghệ, mà còn là hạ tầng số thiết yếu của thị trường lao động. Hệ thống được thiết kế theo hướng kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, sàn là công cụ để quản trị, điều tiết thị trường lao động, nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức dịch vụ việc làm, làm cơ sở để xây dựng, thực thi các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội cho người dân.

Đối với địa phương, các Sở Nội vụ, trung tâm dịch vụ việc làm và cơ quan liên quan được kết nối trên cùng một nền tảng để cập nhật, chia sẻ dữ liệu, tổ chức giao dịch việc làm và hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp.

Đối với người lao động, Sàn Giao dịch việc làm quốc gia mở rộng hơn nữa cơ hội tiếp cận việc làm nhanh chóng, minh bạch và không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Người lao động được hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gợi ý công việc phù hợp nhất với kỹ năng và kinh nghiệm. Sàn hỗ trợ tạo hồ sơ, tìm kiếm việc làm, ứng tuyển và tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến.

Đối với doanh nghiệp, sàn giúp giảm chi phí tuyển dụng, rút ngắn thời gian tìm kiếm nhân sự nhờ mạng lưới ứng viên rộng khắp toàn quốc, mở rộng phạm vi tiếp cận nguồn nhân lực...