Áp lực cung ứng điện tăng mạnh

Dương Hưng
TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, quý II áp lực cung ứng điện gia tăng rõ rệt khi nhu cầu tiêu thụ bước vào cao điểm nắng nóng, trong khi xung đột tại Trung Đông vẫn còn phức tạp kéo theo biến động giá nhiên liệu đầu vào như than, khí, dầu, làm gia tăng chi phí sản xuất điện.

Theo EVN, trong quý I, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; xung đột tại khu vực Trung Đông tác động đến nguồn cung và biến động giá năng lượng toàn cầu; chính sách thuế quan của Mỹ có nhiều thay đổi, gia tăng rủi ro đối với thương mại quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN và các đơn vị.

Sản lượng điện toàn hệ thống trong quý I đạt 76,86 tỷ kWh, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 3 ghi nhận mức sản xuất và nhập khẩu điện đạt 28,6 tỷ kWh. Cơ cấu nguồn điện tiếp tục phụ thuộc lớn vào nhiệt điện than với tỷ trọng 52,8%, trong khi thủy điện chiếm 20,9%, năng lượng tái tạo đạt 15,4% và điện nhập khẩu chiếm 3,8%

Giá nhiên liệu đầu vào như than, khí, dầu tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất điện.

Theo đánh giá của EVN, quý II hàng năm luôn là giai đoạn cao điểm nhất của mùa khô, nhưng năm nay áp lực còn lớn hơn khi các yếu tố bất định từ bên ngoài tiếp tục gia tăng.

Xung đột tại Trung Đông kéo theo biến động giá nhiên liệu đầu vào như than, khí, dầu, làm gia tăng chi phí sản xuất điện. Trong nước, nắng nóng đến sớm và kéo dài khiến nhu cầu điện, đặc biệt tại miền Bắc và các khu công nghiệp, tăng nhanh.

Trước tình hình đó, EVN yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, sẵn sàng vận hành tối đa công suất theo điều độ hệ thống; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo độ khả dụng và tin cậy của các tổ máy.

Đối với thủy điện, EVN yêu cầu bám sát diễn biến thủy văn, vận hành linh hoạt các hồ chứa nhằm cân đối giữa phát điện và nhu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng kéo dài.

Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia được giao nhiệm vụ đảm bảo vận hành an toàn, liên tục hệ thống lưới điện; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng công suất, lắp đặt tụ bù và đặc biệt là triển khai hệ thống pin lưu trữ (BESS). Việc đưa BESS vào vận hành được kỳ vọng sẽ tăng khả năng điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ trong giờ cao điểm...

#sản xuất điện #chi phí sản xuất điện #EVN #cung ứng điện #than dần khí #nắng nóng

Xem thêm

Cùng chuyên mục