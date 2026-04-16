ABBank và Cục Thuế hợp tác: Người nộp thuế được đơn giản hóa quy trình, dễ dàng kê khai – nộp thuế điện tử

Ngày 14/4/2026, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Cục Thuế, Thuế các tỉnh/thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mang tới các giải pháp số giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn.

Thông qua hợp tác này, người nộp thuế có thể tiếp cận các dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử tích hợp trên nền tảng số, đồng thời được hỗ trợ về thông tin chính sách và các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế trong quá trình hoạt động và phát triển kinh doanh.

Đại diện ABBank và Cục Thuế ký kết thỏa thuận hợp tác

Lễ ký kết được diễn ra đồng thời giữa đại diện ABBank và Cục Thuế, Thuế tại 22 tỉnh/thành phố trên cả nước. Theo nội dung hợp tác, ABBank và cơ quan thuế sẽ phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế trên nền tảng số của hai bên. Đồng thời, hai bên tăng cường truyền thông, hướng dẫn các chính sách thuế mới, giúp người nộp thuế cập nhật kịp thời và thực hiện đúng quy định.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá cao vai trò đồng hành của ABBank trong việc phối hợp với cơ quan thuế trong triển khai thu ngân sách nhà nước, cũng như phát triển các giải pháp thanh toán số, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện, nhanh chóng.

“Cục Thuế tin tưởng rằng với sự đồng hành tích cực của hệ thống ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là sự chủ động, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh trên cả nước, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế thương mại văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại hơn, minh bạch hơn, tạo cơ hội để từng hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập và hiện đại” - Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại sự kiện

Trong khuôn khổ hợp tác, ABBank sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai các giải pháp số hỗ trợ quản lý bán hàng, quản lý doanh thu, kê khai và nộp thuế ngay trên ứng dụng ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng còn cung cấp các gói giải pháp tài chính toàn diện, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp thuận tiện trong quản lý dòng tiền, tiếp cận vốn và mở rộng hoạt động.

Đại diện ABBank, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chia sẻ: “Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ABBank luôn đề cao nguyên tắc tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật Thuế nói riêng. Đồng thời, ngân hàng cũng xác định phương châm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp, khách hàng để cùng phát triển lớn mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. ABBank cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Cục Thuế triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng hộ kinh doanh.”

Tại sự kiện, Chủ tịch Vũ Văn Tiền bày tỏ vinh dự khi được đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế

Về phía Cục Thuế và Thuế các tỉnh/thành phố, các cơ quan này sẽ phối hợp kết nối hệ thống với ABBank nhằm hoàn thiện các giải pháp kê khai, nộp thuế điện tử trên nền tảng ngân hàng; đồng thời cung cấp thông tin kịp thời về chính sách mới và các chương trình hỗ trợ người nộp thuế.

Đặc biệt, các hoạt động truyền thông, hội thảo, hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn sẽ được hai bên phối hợp triển khai nhằm giúp hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai, cũng như từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý tài chính.

Sự kiện ký kết giữa ABBank và cơ quan Thuế tại 22 tỉnh, thành phố cũng đồng thời được tổ chức tại các chi nhánh của ABBank

Sự phối hợp giữa cơ quan thuế các cấp và hệ thống ABBank trên toàn quốc chắc chắn sẽ giúp các hoạt động hỗ trợ tại địa bàn được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện hơn.