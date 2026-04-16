'Giải cứu' lúa: Gọi 20 doanh nghiệp may ra có 10 nơi nghe máy

Cảnh Kỳ
TPO - Ông Nguyễn Văn Sử - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ - cho biết, Hội đã chủ động liên hệ các doanh nghiệp (DN) thu mua lúa để mời gọi tiêu thụ lúa hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, khi gọi 20 DN may ra có 10 DN nghe máy, đa số DN đều trình bày khó khăn.

UBND TP. Cần Thơ vừa họp bàn với các DN, đơn vị liên quan về thu mua lúa gạo. Ông Hứa Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho biết, vụ lúa Đông Xuân đang thu hoạch là vụ chính trong năm, sản lượng lớn. Tuy nhiên, hiện giá lúa giảm sâu, chi phí tăng nhưng thu mua của thương lái, DN đang rất chậm. Điều này làm giảm hiệu quả kinh tế của người trồng lúa, áp lực tồn kho lớn, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ.

Vụ Đông Xuân ở Cần Thơ dự kiến thu hoạch xong trong đầu tháng 5.

“Tiêu thụ lúa đang nhiều thách thức, nếu không có giải pháp kịp thời sẽ tác động đến ổn định sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội, cấp bách cần giải pháp thúc đẩy thu mua lúa trong giai đoạn hiện nay”, ông Sơn nói.

Ông Lưu Minh Đức - đại diện Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung Thạnh - cho biết, hiện mọi chi phí đều tăng cao, để thu mua hết lúa cho nông dân cần vốn rất lớn, nên các DN không thể đảm đương nổi, cần vốn ưu đãi từ ngân hàng. Ngoài ra, các DN lúa gạo còn đối mặt khó khăn về thiếu phương tiện vận chuyển, máy móc thu hoạch do giá xăng dầu tăng cao. Rất cần hỗ trợ vốn và các ưu đãi khác đi kèm.

Các DN nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Văn Sử - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ - cho biết, Hội đã chủ động liên hệ các DN thu mua lúa để mời gọi tiêu thụ lúa hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, khi gọi 20 DN may ra có 10 DN nghe máy, đa số DN đều trình bày khó khăn, như đã có kế hoạch thu mua nên không mở rộng thêm, khó khăn tài chính...

Do đó, ông Sử kiến nghị chính quyền kiến nghị các tổ chức tín dụng, có giải pháp hỗ trợ cho nông dân về khoanh nợ, giãn nợ, hạ lãi suất, ưu đãi vốn... để nông dân không bỏ đồng, không bỏ vụ; xem xét chuyển đổi cây trồng. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên tín dụng riêng để DN mua lúa giai đoạn này.

Về vốn tín dụng cho thu mua lúa, ông Trần Quốc Hà - quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 14 cho rằng, nguồn vốn vay ngắn hạn, vay tức thời rất khó đáp ứng. DN muốn vay phải có kế hoạch trước, không phải nói hôm nay ngày mai vay được. Vay thu mua lúa gạo cần vốn rất lớn, vượt khả năng đáp ứng của các chi nhánh trên địa bàn Cần Thơ, nên phải trình hội sở, thời gian kéo dài. Với vốn thu mua lúa gạo tạm trữ, ông Hà cho biết không thuộc chức năng của ngân hàng thương mại, phải có chương trình cụ thể của Chính phủ.

#lúa gạo #doanh nghiệp #nông nghiệp #Giải cứu lúa gạo #Thu mua lúa cho nông dân #Giá lúa giảm

