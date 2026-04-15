Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng hiệu quả

TPO - Ngày 13/4/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-BCT, triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện đến 2030.

Bảo đảm an ninh năng lượng, giảm áp lực cung ứng

Bộ Công Thương cho biết, kế hoạch hành động nhằm tiếp tục quán triệt và thể chế hóa kịp thời, chính xác, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Kế hoạch hành động cũng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong ngành năng lượng nhằm phát triển ngành năng lượng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng đất nước liên tục trên 10% trong giai đoạn tới đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp tiết kiệm năng lượng, coi tiết kiệm năng lượng là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cung ứng năng lượng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như giảm tiêu hao năng lượng trên đơn vị GDP từ 1–1,5% mỗi năm; tiết kiệm điện tối thiểu 3%/năm đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống còn 5,8%. Đồng thời, phấn đấu 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng.

Đáng chú ý, kế hoạch hướng tới việc tối thiểu 50% phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị sẽ chuyển sang sử dụng điện. Kế hoạch cũng xây dựng các giải pháp để bảo đảm năng lực lọc dầu trong nước đáp ứng khoảng 70% nhu cầu.

Ngày 13/4/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-BCT, triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng

Hoàn thiện chính sách, thúc đẩy công nghệ và thị trường năng lượng

Theo kế hoạch đề ra, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; mở rộng danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các cơ sở khai thác, chế biến và vận chuyển xăng, dầu và than.

Bộ cũng chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh năng lượng tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu dầu thô, khí cho sản xuất để bảo đảm cung ứng đủ năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân nhất là trong giai đoạn đứt gãy nguồn cung hiện nay. Cùng đó, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng; thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, lưu trữ năng lượng, pin thế hệ mới, động cơ điện hiệu suất...

Đặc biệt, sẽ thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ năng lượng, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp dịch vụ năng lượng (ESCO), nghiên cứu cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát các mô hình đầu tư, kinh doanh, công nghệ tiết kiệm năng lượng mới nhằm huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho các dự án tiết kiệm năng lượng. Đi kèm đó là xây dựng, bổ sung các cơ chế khuyến khích điện gió, điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, sử dụng pin lưu trữ (BESS) để giảm áp lực lên hệ thống điện.

Bộ Công Thương sẽ có cơ chế thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ năng lượng (ESCO).

“Bộ sẽ hoàn thiện các quy định, định mức, tiêu chuẩn về tiêu hao năng lượng trong sản xuất của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, định mức hao hụt của các cơ sở phân phối và kinh doanh xăng dầu. Nghiên cứu xây dựng chương trình chuyển đổi thị trường hiệu suất năng lượng, loại bỏ đèn sợi đốt từ 20W đến 60W khỏi thị trường. Đặc biệt, sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về hiệu suất năng lượng. Xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho thiết bị sạc, trạm sạc, hệ thống điện cho trạm sạc”, Bộ Công Thương cho biết.

Một số giải pháp khác sẽ được triển khai như: Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện và nhiên liệu sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động giao thông vận tải; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng; Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR); Ban hành kế hoạch thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, áp dụng các quy định về tổn thất trong các khâu khai thác, sản xuất và vận chuyển than, dầu khí.

Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, ban hành cơ chế ưu đãi tài chính đối với các dự án tiết kiệm năng lượng; Nghiên cứu, ban hành cơ chế khuyến khích sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông điện; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thúc đẩy tiết kiệm năng lượng; đẩy mạnh áp dụng quy chuẩn công trình sử dụng năng lượng hiệu quả; phát triển và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ pin và công nghệ trạm sạc, pin lưu trữ thế hệ mới, động cơ điện hiệu suất cao.

Cùng đó sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng lượng trong khu vực cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý; Xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư trạm sạc điện; phát triển xe buýt điện, taxi điện; Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển mô hình điện mặt trời nối mái phù hợp với với điều kiện của địa phương; Tăng cường kiểm tra, giám sát kế hoạch, quy định về sử dụng năng lượng tại các cơ quan, văn phòng công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về hiệu suất năng lượng đối với phương tiện, thiết bị trong sản xuất, kinh doanh, phân phối trên địa bàn.

Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm kiểm soát hao hụt trong các khâu, sản xuất, vận chuyển, phân phối và tồn trữ trong hệ thống cung ứng của doanh nghiệp; Định kỳ tổ chức rà soát và cập nhật quy định quản lý hao hụt trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Xây dựng và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng theo yêu cầu tại Chỉ thị 09, Đầu tư đổi mới công nghệ và áp dụng hệ thống quản lý định mức sử dụng năng lượng.

Việc đôn đốc, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động này được lãnh đạo Bộ Công Thương giao Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công o chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.