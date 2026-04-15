Petrovietnam và bài toán ổn định cung ứng xăng dầu trước biến động năng lượng toàn cầu

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn - Petrovietnam (PVNDB) đã chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhóm giải pháp nhằm ứng phó, hỗ trợ NSRP và các thương nhân đầu mối xăng dầu, qua đó góp phần điều tiết, ổn định hệ thống cung ứng xăng dầu trong nước.

Đồng bộ giải pháp bảo đảm ổn định thị trường

Trước tác động của khủng hoảng địa chính trị tại Trung Đông đến nguồn cung xăng dầu trong nước, PVNDB đã bám sát diễn biến thị trường năng lượng trong nước và quốc tế, chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó theo hướng linh hoạt, đồng bộ. Theo đó, PVNDB tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Nguồn cung - Thị trường - Giao nhận - Điều độ - Quản trị rủi ro.

Về nguồn cung, PVNDB chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) trong công tác bao tiêu sản phẩm, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất, tồn kho và kế hoạch vận hành của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NMLHD Nghi Sơn). Đồng thời, Chi nhánh xây dựng các kịch bản ứng phó theo nhiều cấp độ, phù hợp với từng tình huống biến động của thị trường và nguồn cung.

NMLHD Nghi Sơn hiện cung ứng khoảng 40% nhu cầu xăng dầu trong nước

Bên cạnh đó, PVNDB cũng nỗ lực tìm kiếm và đã đạt được kết quả hỗ trợ NSRP bổ sung một phần nguồn cung dầu thô , góp phần giúp NMLHD Nghi Sơn duy trì hoạt động liên tục và an toàn theo kế hoạch sản xuất.

Trên phương diện thị trường, PVNDB duy trì cơ chế theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế thông qua các nguồn dữ liệu uy tín như Platts, Argus, Wood Mackenzie,…. Trên cơ sở đó, Chi nhánh phân tích các yếu tố ảnh hưởng lớn như biến động địa chính trị, nguồn cung từ khu vực Trung Đông, chính sách điều hành của các nước sản xuất dầu lớn, kết hợp với thông tin từ thị trường nội địa để đánh giá, nhận định xu hướng thị trường.

PVNDB đồng thời tăng cường trao đổi, làm việc với các thương nhân đầu mối nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu tiêu thụ, kế hoạch nhập hàng, tồn kho của từng đơn vị và xu hướng thị trường. Chi nhánh cũng thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, nguồn hàng tới khách hàng nhằm hỗ trợ công tác điều hành kinh doanh, qua đó hạn chế các thông tin không chính xác gây nhiễu động thị trường. Việc minh bạch và cập nhật kịp thời thông tin thị trường đang trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động điều hành nguồn hàng, hạn chế nguy cơ mất cân đối cung cầu.

Petrovietnam góp phần ổn định thị trường xăng dầu trước những biến động

Cùng với đó, PVNDB chủ động điều chỉnh kế hoạch theo từng giai đoạn, bảo đảm thực hiện các cam kết với khách hàng theo hợp đồng, đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu thụ nội địa trong phạm vi khả năng cung ứng của NMLHD Nghi Sơn. Thời gian gần đây, Chi nhánh đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giao nhận, điều độ hàng hóa, đặc biệt với các sản phẩm xăng dầu thông dụng, trên cơ sở bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tồn kho của NSRP; đồng thời tăng cường trao đổi kịp thời với khách hàng về kế hoạch giao nhận, tiến độ cung ứng để bảo đảm tính chủ động cho các bên. Trong quá trình triển khai, PVNDB ưu tiên tối ưu hóa phương án giao nhận, điều phối nguồn hàng hợp lý, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Ngoài ra, Chi nhánh cũng chủ động xây dựng các phương án điều độ đối với các tình huống phát sinh nhằm hạn chế tối đa tác động tới thị trường.

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả điều hành

Theo đánh giá của PVNDB, thị trường năng lượng thế giới chịu tác động lớn từ các yếu tố địa chính trị với diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, qua đó đặt ra nhiều thách thức cho công tác dự báo và xây dựng kế hoạch, không chỉ ở trung và dài hạn mà còn cả trong ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất của các nhà máy lọc dầu cũng đối mặt nhiều khó khăn do áp lực thiếu nguồn cung nguyên liệu.

Cảng xuất sản phẩm của NMLHD Nghi Sơn

Trước diễn biến này, PVNDB liên tục cập nhật hồ sơ quản trị rủi ro, đồng thời bám sát chỉ đạo của Petrovietnam để chủ động rà soát, phát hiện vấn đề, nhận diện rủi ro và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời.

Để nâng cao hiệu quả điều hành, PVNDB phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền và các nhà máy lọc dầu trong nước để kịp thời cập nhật diễn biến thị trường năng lượng thế giới, tình hình sản xuất, vận hành của các đơn vị cũng như các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước. Trên cơ sở đó, chủ động nhận diện, cảnh báo sớm các rủi ro từ nguồn cung của NSRP và xây dựng giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, PVNDB duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên với các Thương nhân đầu mối và các bên liên quan nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế, kế hoạch nhập hàng, tình hình tiêu thụ, tồn kho của từng đơn vị; kịp thời cung cấp thông tin chính thống tới khách hàng để hỗ trợ chủ động nguồn hàng, góp phần hạn chế các thông tin thiếu kiểm chứng gây nhiễu loạn thị trường.

Theo ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP, NMLHD Nghi Sơn hiện cung cấp khoảng 40% nhu cầu sản phẩm xăng dầu của Việt Nam, giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước. Trước tác động của tình hình địa chính trị tại Trung Đông và gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz, NSRP buộc phải khẩn trương tìm kiếm các nguồn dầu thô thay thế ngoài Kuwait. Với sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và doanh nghiệp đối tác tại Việt Nam, trong đó có Petrovietnam/PVNDB, NMLHD Nghi Sơn đã đa dạng hóa nguồn dầu thô nguyên liệu, nỗ lực duy trì sản xuất ổn định.

Ở góc độ đối tác tiêu thụ, bà Trần Minh Phương - Phó phòng cung ứng điều vận Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) đánh giá, trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu khan hiếm, các doanh nghiệp trong nước đang hết sức hỗ trợ lẫn nhau để đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo bà Phương, PVNDB đang phối hợp, hỗ trợ SKYPEC trong việc đánh giá thông tin thị trường và các nguồn cung ứng sản phẩm. “Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, PVNDB sẽ tiếp tục hỗ trợ làm việc với NSRP nhằm thúc đẩy tối đa sản lượng sản xuất Jet A-1, góp phần đáp ứng nhu cầu nhiên liệu hàng không đang thiếu hụt trên thị trường, đặc biệt phục vụ nhu cầu của SKYPEC - đơn vị cung cấp nhiên liệu chủ lực cho Vietnam Airlines” - bà Phương chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động khó lường, năng lực dự báo, điều phối và phối hợp hiệu quả giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng ngày càng trở thành yếu tố then chốt để bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu trong nước. Thực tế cho thấy, sự chủ động đồng hành, chia sẻ thông tin và phối hợp ứng phó rủi ro giữa các doanh nghiệp đang góp phần quan trọng bảo đảm chuỗi cung ứng xăng dầu nội địa vận hành ổn định, an toàn và liên tục.