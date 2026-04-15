Thương hiệu Niche Beauty Lab phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo nhu cầu da

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến hiệu quả thực tế của sản phẩm chăm sóc da, nhiều thương hiệu quốc tế đang chuyển hướng từ việc tập trung vào hoạt chất đơn lẻ sang xây dựng hệ sản phẩm theo từng nhu cầu da. Niche Beauty Lab – một thương hiệu đến từ Tây Ban Nha, là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi hướng tiếp cận này tại thị trường Việt Nam.

Xu hướng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm theo từng vấn đề da

Thị trường skincare những năm gần đây ghi nhận sự phổ biến của các hoạt chất như retinol, niacinamide hay peptide. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào thành phần, mà còn liên quan đến cách công thức được thiết kế và ứng dụng trên da.

Hệ sinh thái sản phẩm được phân tách theo từng vấn đề da cụ thể.

Từ đó, xu hướng phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo từng vấn đề da dần được chú ý. Thay vì sử dụng một sản phẩm cho nhiều mục tiêu, người dùng có xu hướng lựa chọn các giải pháp chuyên biệt hơn cho từng tình trạng như da mụn, da nhạy cảm hay da cần phục hồi.

Trong bối cảnh này, Niche Beauty Lab xây dựng các dòng sản phẩm với định hướng riêng, mỗi dòng tập trung vào một nhóm nhu cầu cụ thể, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp.

Khi hệ công thức là yếu tố cốt lõi

Theo các chuyên gia trong ngành, hiệu quả của sản phẩm chăm sóc da không chỉ nằm ở nồng độ hoạt chất, mà còn phụ thuộc vào cách các thành phần được kết hợp và ổn định trong công thức.

Được thành lập tại Tây Ban Nha, Niche Beauty Lab xây dựng triết lý phát triển sản phẩm xoay quanh “science-first” – tức nghiên cứu & phát triển sản phẩm với nền tảng khoa học làm trung tâm.

Không gian nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại châu Âu của Niche Beauty Lab.

Theo đó, Niche Beauty Lab lựa chọn hướng phát triển dựa trên nền tảng nghiên cứu, tập trung vào việc tối ưu công thức để phù hợp với đặc tính sinh học của làn da. Cách tiếp cận này được cho là có thể góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng, đồng thời giảm thiểu nguy cơ kích ứng.

Công nghệ dẫn truyền trong công thức skincare hiện đại

Bên cạnh công thức, công nghệ dẫn truyền cũng là yếu tố được nhiều thương hiệu quan tâm. Các hệ dẫn truyền như liposome hoặc các biến thể cải tiến được sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình đưa hoạt chất vào da một cách ổn định hơn.

Niche Beauty Lab hiện ứng dụng công nghệ bọc dẫn truyền độc quyền NICHOSOME® – thế hệ cải tiến từ Liposome truyền thống, tăng gấp 12 lần hiệu quả trên làn da & rút ngắn thời gian trị liệu.

Cụ thể, công nghệ này giúp “đóng gói” hoạt chất trong các hạt nang siêu vi, từ đó bảo vệ chúng khỏi tác động xung quanh, kiểm soát quá trình thẩm thấu và giải phóng theo cơ chế chọn lọc, như một dạng “máy bay không người lái” - Drone tech, nhằm tiếp cận trúng đích vùng da có vấn đề mà vẫn bảo toàn hàng rào bảo vệ da.

Nhờ đó, hoạt chất có thể tiếp cận đúng vùng da cần thiết, tăng hiệu quả sử dụng mà vẫn đảm bảo độ an toàn – yếu tố ngày càng được đánh giá cao trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe làn da lâu dài.

Sự kiện ra mắt Niche Beauty Lab tại Việt Nam thu hút hơn 600 chuyên gia và khách mời là chủ spa, clinic danh giá trong ngành làm đẹp. Xem thêm về thương hiệu tại đây﻿.

Niche Beauty Lab phát triển hệ sinh thái gồm nhiều dòng sản phẩm, mỗi dòng tập trung giải quyết một nhóm vấn đề da riêng biệt. Trong đó:

- Theramid: Dòng sản phẩm hướng đến hỗ trợ chăm sóc chuyên sâu và phục hồi

- Acnemy: Dòng sản phẩm tập trung vào làn da mụn & tổn thương sau mụn

- Transparent Lab: Theo đuổi triết lý tối giản, minh bạch, hiệu quả.

Việc phân tách rõ ràng này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận giải pháp phù hợp, thay vì sử dụng một sản phẩm cho nhiều mục tiêu khác nhau.

Đánh dấu sự hiện diện chính thức tại Việt Nam

Sau thời gian được cộng đồng skincare quan tâm và trải nghiệm, Niche Beauty Lab chính thức đánh dấu sự hiện diện tại Việt Nam thông qua sự kiện Launch Show với chủ đề “FROM LAB TO SKIN” tổ chức trong tháng 4/2026.