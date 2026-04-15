Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Kế thừa thế hệ là tiếp nối và phát huy giá trị để doanh nghiệp mạnh hơn

Trong làn sóng chuyển giao thế hệ đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam, bài toán kế thừa không còn chỉ là chuyển giao quyền lực mà trở thành câu chuyện nâng cấp năng lực phát triển. Theo Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh, thế hệ lãnh đạo mới cần tiếp nối giá trị cốt lõi do thế hệ đi trước xây dựng, đồng thời bổ sung tư duy công nghệ, quản trị dữ liệu và năng lực hội nhập để tạo ra phiên bản mạnh hơn của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Ngân hàng SHB phát biểu tại Hội thảo 40 năm Đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các Tập đoàn kinh tế

Sau 40 năm Đổi mới, nhiều tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo, khi các nhà sáng lập thuộc thế hệ 5x, 6x dần lui về phía sau, nhường vị trí điều hành cho lớp doanh nhân 8x, 9x. Đây không chỉ là sự thay đổi nhân sự đơn thuần, mà còn là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, và mở rộng ra là cả nền kinh tế.

Phát biểu tại Hội thảo "40 năm Đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các Tập đoàn kinh tế" do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức ngày 13/4, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Ngân hàng SHB đánh giá bài toán kế thừa ngày nay không còn là câu chuyện chuyển giao, mà là chuyển giao để nâng cấp.

Kế thừa không phải lặp lại, mà là tạo ra phiên bản mạnh hơn

Theo ông Vinh, thách thức lớn nhất với chuyển giao thế hệ là khoảng cách suy nghĩ giữa thế hệ trước và thế hệ sau, các thế hệ sẽ phải hiểu nhau hơn. Để giải quyết vấn đề, cần hiểu rõ vai trò của từng thế hệ trong việc chuyển giao. Kế thừa không đơn thuần là việc giao lại vị trí, mà là giao lại cả một di sản. Với một doanh nghiệp, đó là sự gìn giữ để thế hệ tiếp theo có trách nhiệm phát huy di sản để lại.

Đối với thế hệ trước, họ đã giành toàn bộ tâm huyết cho di sản của mình, đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế. Thế hệ trước thiếu đủ thứ: Vốn, thể chế….mà họ vẫn dám nghĩ và dám làm. Thế hệ trước không chỉ để lại quy mô và vị thế, mà họ để lại giá trị: Uy tín, tư duy, kiên định, bản lĩnh cùng với niềm tin đồng hành cùng đất nước. Đây là giá trị văn hóa các bậc cha anh để lại cho thế hệ sau.

"Với thế hệ trẻ, chúng tôi được lớn lên trong môi trường tốt hơn, tiếp cận nhiều cái mới hơn. Với những lợi thế như vậy, lớp trẻ có thể cấu trúc, sắp xếp lại doanh nghiệp nhưng không mất đi văn hóa và uy tín của doanh nghiệp khi tiếp cận với thế giới. Thế hệ trẻ được đào tạo bài bản, nhưng chưa được trui rèn sự kiên định, bản lĩnh, niềm tin hay thực tiễn. Đây là sự khác biệt giữa các thế hệ!

Khi chúng ta cần hiểu sâu sắc và dung hòa được cả 2 thế hệ mới có thể mới có thể phát triển doanh nghiệp. Thế hệ trẻ ngày nay nên hiểu rằng việc tăng trưởng nhanh là cần, nhưng bền vững mới là yếu tố tiên quyết. Trong giai đoạn thuận lợi, thế hệ trẻ không được chủ quan. Còn khi khó khăn, không được từ bỏ. Cuối cùng, để có thể phát triển được doanh nghiệp của mình, thế hệ trẻ cần cơ chế chính sách, được bảo vệ để tự tin phát triển. Để làm sao chúng tôi có thể học hỏi quốc tế, như Hàn Quốc có nhiều Chaebol kế thừa được là do họ có cơ chế chính sách thuận lợi, họ có thể tự tin phát huy thế mạnh", Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ SHB chia sẻ.

Ông Vinh nói thêm: "Chuyển giao bao giờ cũng cần thời gian, không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Khoảng cách giữa 2 thế hệ sẽ được xóa nhòa nếu doanh nghiệp đó luôn đặt trách nhiệm với khách hàng, với xã hội lên hàng đầu. Giữa các thế hệ nếu có cùng mục tiêu, định hướng, tham vọng, tôi tin chắc là khoảng cách thế hệ sẽ được xóa nhòa và giúp doanh nghiệp vươn tầm quốc tế".

Hai trụ cột chiến lược của SHB

Là một trong những ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh, song Phó Chủ tịch SHB nhìn nhận định hướng của ngân hàng giai đoạn tới còn phải đảm bảo tính bền vững.

“Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển nhanh nhưng trên nền tảng bền vững; mở rộng quy mô nhưng đồng thời nâng cấp chất lượng tăng trưởng; tăng tốc chuyển đổi nhưng không đánh đổi sự an toàn và tính dài hạn,” ông nhấn mạnh.

Định hướng này được cụ thể hóa thông qua hai trụ cột lớn: hệ sinh thái (ecosystem) và công nghệ. Về hệ sinh thái, SHB kiên định mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm và dịch vụ cho các đối tác chiến lược, các doanh nghiệp lớn có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng và tệp khách hàng cá nhân rộng. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng tăng trưởng theo chiều sâu, gắn chặt hơn với nền kinh tế thực và tạo ra giá trị lan tỏa bền vững.

Ở trụ cột công nghệ, SHB xây dựng mô hình ngân hàng mới dựa trên nền tảng “5 FIRST”, bao gồm: quyết định dựa trên dữ liệu, lấy con người làm trung tâm, phát triển trên hạ tầng linh hoạt, bảo mật là ưu tiên số một và mobile là điểm chạm chính.

Trên nền tảng này, SHB hướng tới xây dựng hệ sản phẩm hiện đại, linh hoạt, tiện lợi, an toàn và bảo mật. Đồng thời, ngân hàng cũng nâng cao năng lực vận hành, quản trị rủi ro và khả năng mở rộng quy mô trong nền kinh tế số.

Xa hơn, SHB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, với năng lực dẫn vốn cho các động lực tăng trưởng lớn của nền kinh tế, nền tảng công nghệ hiện đại, hệ sinh thái khách hàng rộng và khả năng cung ứng giải pháp tài chính toàn diện cho nền kinh tế số.

Theo Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh, con người và văn hóa doanh nghiệp sẽ tiếp tục là nền tảng phát triển. Chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là động lực bứt phá. Đồng thời, ngân hàng cũng theo đuổi mục tiêu ngân hàng xanh, phát triển bền vững như một định hướng lâu dài.

“Tôi tin rằng đây là con đường để SHB đồng hành nhanh hơn, sâu hơn và bền vững hơn cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới” ông Đỗ Quang Vinh khẳng định.