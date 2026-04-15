PVEP tăng trưởng sản lượng khai thác Quý I: Dấu ấn từ điều hành chủ động

Quý I/2026, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đạt tổng sản lượng khai thác 1,08 triệu tấn quy dầu, bằng 107% kế hoạch và tăng tới 136% so với cùng kỳ năm 2025. Đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng ấy là hiệu quả của một chuỗi giải pháp đồng bộ: điều hành sớm từ đầu năm, tối ưu vận hành mỏ, đẩy mạnh can thiệp giếng, đưa giếng mới vào khai thác và phát huy ngày càng rõ vai trò của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động cốt lõi.

Kết quả Quý I/2026 của PVEP đã phản ánh rõ năng lực quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống. Trong bối cảnh các mỏ bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên ngày càng rõ, áp lực chi phí dịch vụ dầu khí, logistics và chuỗi cung ứng gia tăng, việc PVEP vẫn duy trì được nhịp khai thác cao, liên tục và hiệu quả cho thấy Tổng công ty đã chủ động kiểm soát tốt từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực thi.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) giao cùng những định hướng cụ thể, Hội đồng Thành viên, Ban lãnh đạo PVEP đã ban hành các văn bản quản trị, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao KPIs cho các đơn vị, đồng thời tập trung vào ba trụ cột xuyên suốt là gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác và doanh thu. Chính vì vậy, bộ máy vận hành của PVEP cùng các đơn vị, chi nhánh, dự án đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu một cách hiệu quả ngay từ những tháng đầu tiên của năm 2026.

Từ nền tảng quản trị đó, PVEP đã triển khai hiệu quả nhóm giải pháp duy trì độ ổn định vận hành ở mức rất cao. Quý I/2026, thời gian vận hành hiệu quả (uptime) bình quân đạt 99,74%, cao hơn kế hoạch 99,48%. Đây là một thông số rất quan trọng, bởi trong lĩnh vực thăm dò khai thác, uptime không chỉ phản ánh độ an toàn và tin cậy của hệ thống, mà còn là thước đo trực tiếp của năng lực tổ chức sản xuất. Uptime cao đồng nghĩa với việc tài sản hiện hữu được khai thác hiệu quả hơn, thời gian mất sản lượng được kiểm soát chặt hơn và dư địa gia tăng sản lượng được mở rộng ngay trên chính các mỏ đang vận hành.

Cùng với đó, PVEP triển khai vận hành, nâng chất lượng phối hợp kỹ thuật và khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống thiết bị hiện hữu. Trong đó, PVEP đã chủ động tối ưu thời gian dừng mỏ, sửa chữa và bảo dưỡng tại nhiều dự án. Riêng việc rút ngắn công tác bảo dưỡng máy nén khí khoảng 209 giờ đã giúp gia tăng tổng cộng khoảng 36.300 thùng quy dầu.

Ngoài ra, các giải pháp can thiệp giếng được triển khai hiệu quả, trở thành công cụ gia tăng sản lượng nhanh và trực tiếp. Tính riêng trong 3 tháng đầu năm, Tổng công ty đã thực hiện 27 công việc can thiệp giếng tại các lô trọng điểm, trong đó có 15 công việc được đẩy sớm từ 1 - 4 tháng và bổ sung thêm 8 công việc so với kế hoạch. Kết quả, sản lượng gia tăng đạt khoảng 1.665 thùng/ngày, vượt mức dự kiến ban đầu. Điều này thể hiện sự linh hoạt điều chỉnh của PVEP để tận dụng tốt các cơ hội gia tăng sản lượng trong ngắn hạn.

Với những điểm tích cực trong quản trị, điều hành kết quả chung trong Quý I/2026 đều vượt kế hoạch quý và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác đạt 1,08 triệu tấn quy dầu. Trong đó, sản lượng dầu và condensate đạt 0,77 triệu tấn quy dầu, bằng 145% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng khí đạt 304 triệu m3, bằng 116% cùng kỳ.

Giải pháp kỹ thuật tạo nên xung lực tăng trưởng mới

Nếu công tác điều hành là nền tảng, thì các giải pháp kỹ thuật chính là động lực trực tiếp tạo nên bước nhảy vọt về sản lượng của PVEP. Trong Quý I, nhiều giếng khoan mới được đưa vào khai thác trong kỳ đã cho kết quả tích cực, thậm chí vượt xa kế hoạch ban đầu. Tại Lô 05-1(a), giếng DH-38P đạt khoảng 1.500 thùng/ngày; giếng DH-32XP đạt khoảng 2.100-3.000 thùng/ngày, vượt rất xa mức dự kiến. Tại Lô 16-1, giếng TGT-H5-32IPST đạt khoảng 1.250 thùng/ngày, cao hơn kế hoạch. Trong điều kiện khai thác dầu khí ngày càng khó khăn, chi phí ngày càng lớn, một giếng mới cho lưu lượng vượt kế hoạch không chỉ mang ý nghĩa về sản lượng tức thời, mà còn tạo niềm tin cho cả hệ thống về hiệu quả của công tác chuẩn bị địa chất, khoan và tổ chức khai thác.

Một điểm rất đáng chú ý khác là sự chủ động ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã góp phần PVEP tăng trưởng sản lượng một cách rõ rệt với khoảng 290 nghìn thùng dầu, tương đương khoảng 440 tỷ đồng, thông qua các giải pháp tối ưu mô hình vỉa, công nghệ địa chấn, giảm áp suất khai thác và nâng cao hiệu suất thiết bị. Bên cạnh đó, các ứng dụng AI và công nghệ số trong phân tích sản lượng, tự động hóa và quản trị dữ liệu cũng bước đầu mang lại giá trị làm lợi ước khoảng 740 nghìn USD.

Có thể nói, mức tăng trưởng cao của PVEP trong Quý I/2026 là kết quả từ nhiều yếu tố, nhưng cốt lõi vẫn là năng lực điều hành chủ động, phản ứng nhanh và tổ chức thực hiện hiệu quả. Từ tối ưu vận hành, rút ngắn bảo dưỡng, tăng cường can thiệp giếng đến đưa giếng mới vào khai thác và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, PVEP đã cho thấy một cách tiếp cận bài bản, quyết liệt và thực chất trong điều hành sản xuất. Kết quả ấy không chỉ tạo đà cho các quý tiếp theo, mà còn khẳng định bản lĩnh của PVEP trong vai trò lực lượng nòng cốt của Petrovietnam ở khâu thăm dò - khai thác, lĩnh vực vốn luôn được xem là “cốt lõi” của chuỗi giá trị dầu khí.