Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Bộ Tài chính đề xuất nâng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Tài chính đề xuất nâng mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng. Đến nay, ngưỡng thu nhập để xác định người phụ thuộc đã giữ nguyên 14 năm.

Bộ Tài chính đang ý kiến với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo là quy định mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế thu nhập cá nhân được áp dụng giảm trừ. Cụ thể, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá 3 triệu đồng. Hiện tại, mức này là 1 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc từ 1 triệu đồng, lên 3 triệu đồng/tháng.

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về việc xác định người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức quy định này và có trách nhiệm kê khai đúng, trung thực thu nhập của người phụ thuộc. Trường hợp trong quá trình thực hiện cơ quan thuế phát hiện kê khai không đúng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng nêu rõ hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh như con của người nộp thuế; người phụ thuộc là vợ hoặc chồng của người nộp thuế; người phụ thuộc là cha, mẹ của người nộp thuế; người phụ thuộc mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định...

Trên cơ sở thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật để làm căn cứ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp cơ quan thuế không thể khai thác, sử dụng được dữ liệu thông tin xác định người phụ thuộc trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc xác định người phụ thuộc quy định.

Dự kiến, Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 1/7.

Mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế và người phụ thuộc đã được tăng lên qua các giai đoạn. Tuy nhiên, ngưỡng thu nhập để xác định người phụ thuộc “đứng yên” suốt 14 năm qua.

Nhiều kiến nghị về việc nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc đã được Tiền Phong phản ánh. Trong đó, chuyên gia đề xuất tham chiếu mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở xem xét (dự kiến áp dụng từ năm 2026 khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng), hay căn cứ theo tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, từ năm 2027, khu vực đô thị là 2,8 triệu đồng/người/tháng.

Việt Linh
#thuế thu nhập cá nhân #người phụ thuộc #giảm trừ #Thông tư #tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục