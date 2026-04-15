PVEP tăng cường năng lực điều hành, duy trì khai thác an toàn, vượt kế hoạch quý I/2026

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, chi phí dịch vụ dầu khí và logistics gia tăng, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vẫn duy trì nhịp độ sản xuất an toàn, ổn định, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong quý I/2026. Kết quả này cho thấy năng lực điều hành ngày càng linh hoạt, khả năng thích ứng được nâng lên rõ rệt, qua đó góp phần bảo đảm nguồn dầu thô quan trọng cho chuỗi lọc hóa dầu trong nước.

Bước vào năm 2026, PVEP đối mặt với không ít thách thức khi tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu biến động mạnh, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng thiết bị và dịch vụ dầu khí vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty đã bám sát diễn biến thị trường, chủ động quản trị rủi ro chi phí và tiến độ, đồng thời tận dụng điều kiện thuận lợi của giá dầu để duy trì sản lượng khai thác ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Dấu ấn nổi bật nhất trong quý I/2026 là công tác vận hành, khai thác dầu khí được duy trì an toàn, liên tục và tối ưu. Uptime trung bình toàn hệ thống đạt 99,74%. Các dự án đã chủ động tối ưu thời gian dừng mỏ và bảo dưỡng tại nhiều lô trọng điểm như 05-1(a), 11-2, 433a & 416b. Riêng công tác bảo dưỡng máy nén khí được rút ngắn khoảng 209 giờ, góp phần gia tăng sản lượng cho PVEP. Cùng với đó, 27 công việc can thiệp giếng đã được triển khai, trong đó có 15 công việc được đẩy sớm từ 1-4 tháng và bổ sung thêm 8 công việc ngoài kế hoạch, giúp gia tăng sản lượng khai thác mỗi ngày.

Chủ tịch HĐTV PVEP Trương Quốc Lâm thăm và kiểm tra hoạt động trên giàn Sư Tử Vàng.

Nhờ điều hành sát sao, linh hoạt và đồng bộ, PVEP duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Petrovietnam giao. Trong đó, sản lượng khai thác vượt mức kế hoạch (107%) và tăng mạnh (136%) so với cùng kỳ năm 2025, góp phần bảo đảm nguồn thu và hiệu quả tài chính của Tổng công ty. Về kết quả tài chính, tổng doanh thu đạt 118%, tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu dầu khí tăng và doanh thu tài chính vượt kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 180% kế hoạch.

Bên cạnh đó, PVEP còn chủ động gia tăng sản lượng từ các giếng mới. Đến hết quý I/2026, Tổng công ty đã thi công 9 giếng khoan phát triển khai thác, trong đó đã hoàn thành 5 giếng và đang tiếp tục thi công 4 giếng. Một số giếng cho kết quả rất tích cực như DH-38P tại Lô 05-1(a), giếng DH-32XP, giếng TGT-H5-32IPST. Những kết quả này không chỉ giúp bù đắp suy giảm sản lượng tự nhiên ở các mỏ đang khai thác mà còn củng cố dư địa tăng trưởng sản lượng cho các quý tiếp theo.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Thành viên Tập đoàn với PVEP nhằm rà soát, hoàn thiện định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thống nhất các mục tiêu quản trị năm 2026.

Một điểm nhấn quan trọng trong công tác điều hành quý I/2026 là PVEP đã nâng cao rõ rệt tính chủ động và khả năng thích ứng trong quản trị. Tổng công ty đã hoàn thành xây dựng hệ thống kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, giao KPI và nhiệm vụ trọng tâm tới từng đơn vị; đồng thời thiết lập cơ chế theo dõi, đánh giá theo chu kỳ ngày/tuần/tháng/quý gắn với phân tích thị trường để phục vụ điều hành kịp thời. Cùng với đó là việc rà soát quản trị theo khung OECD; triển khai lộ trình IFRS; thực hiện báo cáo ESG, đề án nâng cao năng suất tổng hợp; kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thành lập Ban Phát triển và Kinh doanh sản phẩm mới; tăng cường kiểm soát tiến độ dự án, chi phí và rủi ro. Đây chính là nền tảng giúp PVEP vận hành ổn định trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Song hành với quản trị điều hành, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục phát huy vai trò trực tiếp trong hỗ trợ sản xuất. Trong quý I/2026, các giải pháp khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã góp phần gia tăng khoảng 290 nghìn thùng dầu, tương đương khoảng 440 tỷ đồng, thông qua tối ưu mô hình vỉa, ứng dụng công nghệ địa chấn, giảm áp suất khai thác và nâng cao hiệu suất thiết bị. PVEP cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI/ML trong minh giải địa chấn, xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp, triển khai ERP, Data Lakehouse, trợ lý ảo và các nền tảng điều hành số. Việc kết hợp giữa quản trị hiện đại và công nghệ mới giúp Tổng công ty nâng cao chất lượng ra quyết định, phản ứng nhanh hơn với biến động thực tế và tối ưu hiệu quả khai thác.

Bước sang quý II, PVEP tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, giá dầu có xu hướng dao động do tác động của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chính sách năng lượng của các quốc gia và diễn biến địa chính trị tại một số khu vực trọng điểm. Đồng thời, hoạt động dầu khí trong nước đối mặt với các thách thức về suy giảm sản lượng tự nhiên tại các mỏ hiện hữu, yêu cầu tối ưu chi phí khai thác và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển mỏ.

Trên cơ sở đó, PVEP tập trung điều hành theo định hướng trọng tâm: bảo đảm duy trì sản lượng khai thác ổn định và tối ưu vận hành các mỏ hiện hữu; đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển mỏ trọng điểm và các hoạt động thăm dò - thẩm lượng nhằm gia tăng trữ lượng; tăng cường kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả tài chính và tối ưu danh mục đầu tư; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành; chủ động tìm kiếm, đánh giá các cơ hội đầu tư mới trong và ngoài nước phù hợp với chiến lược phát triển PVEP đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Bên cạnh đó, thông qua các giải pháp điều hành đồng bộ, PVEP phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Tập đoàn giao, đặc biệt đối với các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác và các chỉ tiêu tài chính.

Từ kết quả quý I, có thể thấy PVEP không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực của Petrovietnam trong lĩnh vực thăm dò, khai thác. Việc duy trì vận hành khai thác tối ưu, an toàn, gia tăng sản lượng dầu và condensate đã góp phần quan trọng tạo nguồn cung ổn định cho chuỗi chế biến, lọc hóa dầu trong nước. Trên nền tảng đó, PVEP đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chuỗi nội bộ Tập đoàn, ưu tiên nguồn dầu thô và condensate khai thác trong nước cho các nhà máy lọc hóa dầu, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tối ưu hiệu quả chuỗi giá trị năng lượng quốc gia.