Đồng Nai:

Nhiều doanh nghiệp FDI bị xử phạt

Văn Quân
TPO - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, do vi phạm quy định về kế hoạch đầu tư.

Phát hiện hàng loạt doanh nghiệp vi phạm trong triển khai dự án đầu tư, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra các quyết định xử phạt với mức tiền lên tới hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp.

Một khu công nghiệp (ảnh minh họa).

Theo đó, qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Paizes Trading Việt Nam (đặt tại Khu công nghiệp Dầu Giây, xã Dầu Giây) không thực hiện điều chỉnh tiến độ dự án theo thực tế triển khai. Với vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 85 triệu đồng.

Không chỉ một trường hợp, tình trạng “chậm nhưng không báo” còn diễn ra tại nhiều doanh nghiệp khác. Cụ thể, Công ty TNHH Fursys VN (KCN Nhơn Trạch VI, xã Phước An) do ông Sim Kyusung làm Tổng Giám đốc cũng bị xử phạt 85 triệu đồng vì không điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Công nghiệp Cascoo (KCN Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú) do ông Liu Weiguo làm Giám đốc bị phát hiện vi phạm ở mức độ nghiêm trọng hơn khi không chỉ “bỏ quên” việc điều chỉnh tiến độ dự án mà còn không điều chỉnh tiến độ góp vốn theo thực tế triển khai. Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng.

Công ty TNHH Sanjin (Việt Nam) Electronics (Khu công nghiệp Việt Kiều, phường Bình Long) do ông Zhao Junw làm Giám đốc cũng bị xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm liên quan đến cả vốn đầu tư và tiến độ dự án khi không thực hiện điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài bị xử phạt hành chính, các đơn vị trên còn buộc phải làm lại thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc liên tiếp phát hiện và xử lý các doanh nghiệp vi phạm cho thấy công tác giám sát đầu tư đang được siết chặt. Động thái này nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, đồng thời giúp cơ quan quản lý có cơ sở đánh giá sát thực hơn hiệu quả quy hoạch và định hướng phát triển tại địa phương.

Tính đến cuối năm 2025, tỉnh Đồng Nai thu hút hơn 2.200 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư đạt hơn 3,3 tỷ USD. Quý I năm nay, tỉnh Đồng Nai thu hút vốn FDI đạt 757 triệu USD, thu ngân sách từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 8,8 ngàn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Văn Quân
