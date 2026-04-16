Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng đồng loạt giảm

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (16/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm. Đáng chú ý, mức điều chỉnh giá vàng không đồng nhất giữa các doanh nghiệp.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 170 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

tp-ny1.jpg
Vàng miếng SJC mỗi nơi một giá.

Thậm chí, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 170 - 171,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm khác nhau giữa các doanh nghiệp, từ 500.000 - 700.000 đồng/lượng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 170 - 173,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 170 - 173 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 170 - 171,7 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.822 USD/ounce, giảm 13 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.103 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Với biên độ +/- 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.848 - 26.358 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giảm về khoảng 23.898 - 26.308 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.138 - 26.538 đồng/USD. Trên thị trường "chợ đen", giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.700 đồng/USD.

#giá vàng #vàng miếng #thị trường vàng #giá bạc #tỷ giá USD #giá vàng thế giới #thị trường tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục