Giá vàng đồng loạt giảm

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 170 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.
Thậm chí, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC 170 - 171,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm khác nhau giữa các doanh nghiệp, từ 500.000 - 700.000 đồng/lượng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 170 - 173,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 170 - 173 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 170 - 171,7 triệu đồng/lượng…
Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 4.822 USD/ounce, giảm 13 USD so với sáng qua.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.103 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.
Với biên độ +/- 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.848 - 26.358 đồng/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giảm về khoảng 23.898 - 26.308 đồng/USD.
Vietcombank niêm yết giá USD 26.138 - 26.538 đồng/USD. Trên thị trường "chợ đen", giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.700 đồng/USD.