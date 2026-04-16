Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh

TPO - Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng. Theo đó, quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh sẽ được sửa đổi.

Bộ Tài chính cho biết, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh đã được nâng lên 500 triệu đồng/năm.

Luật số 149/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng cũng đã nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng lên 500 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, qua rà soát chính sách thuế và thực trạng công tác quản lý thu hiện hành đối với hộ kinh doanh, Bộ Tài chính cho biết, việc nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế đối với hộ kinh doanh là cần thiết, điều kiện kinh tế trong nước có nhiều biến động so với thời điểm ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (cuối năm 2025).

Điều này đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỷ lệ động viên hợp lý, giúp người nộp thuế không muốn và không thể tìm để trốn, tránh thuế.

Năm 2026, chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh còn nhiều khó khăn, việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân để tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và trung bình thấp, vừa nhằm hỗ trợ duy trì hoạt động, đặc biệt là đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí.

Bộ Tài chính đề xuất giao Chính phủ quy định mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất phương án điều chỉnh: Sửa đổi quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng theo hướng không quy định mức cụ thể tại luật, và giao Chính phủ quy định mức này.

Tại tờ trình, cơ quan soạn thảo cho biết, trường hợp Chính phủ ban hành văn bản quy định nâng mức doanh thu năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân lên trên mức 500 triệu đồng/năm, đồng thời bổ sung mức doanh thu miễn thuế đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ, thì ngân sách nhà nước có thể giảm thu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách ổn định và bền vững hơn.

Việc quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và nâng mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ, giảm nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp, cá nhân, giúp họ có thêm nguồn lực để sản xuất, mở rộng quy mô, tăng năng suất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với người dân, theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh lạm phát và chi phí đầu vào tăng, việc nâng ngưỡng doanh thu giúp cá nhân kinh doanh giữ lại một phần thu nhập lớn hơn, tăng vốn để tái sản xuất, hỗ trợ thúc đẩy những hộ kinh doanh quy mô nhỏ phát triển, nhất là trong thời gian đầu thành lập.

Để giảm thiểu tác động đến cân đối ngân sách nhà nước, tờ trình nêu rõ: Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu; chống chuyển giá, trốn thuế.

Trong điều hành, Chính phủ sẽ yêu cầu cả ngân sách trung ương và ngân sách các địa phương tiếp tục được rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết (kể cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) để đảm bảo cân đối chi ngân sách.

Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt để trình Quốc hội ban hành luật theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội xem xét, thông qua luật tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (phần 2 diễn ra từ 20 đến 24/4/2026).