Năng lượng trong tổng thể phát triển quốc gia: Nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 13/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt năng lượng trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia.

Quan điểm này khẳng định vai trò nền tảng của năng lượng đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển hệ thống năng lượng theo hướng tự chủ, bền vững. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp chủ lực như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Petrolimex sở hữu hệ thống kho bể với tổng sức chứa lên tới hơn 2,2 triệu m3

Quy hoạch năng lượng gắn với phát triển tổng thể

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ những định hướng quan trọng về quy hoạch không gian phát triển và các yếu tố nền tảng của nền kinh tế; nhấn mạnh quy hoạch là tư duy phát triển được “không gian hóa”.

Theo đó, quy hoạch tổng thể phải thể hiện tư duy tích hợp, đa mục tiêu và dài hạn; hướng tới hình thành cấu trúc phát triển hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phân bổ không gian cân đối, tăng cường liên kết vùng và mở rộng dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Mỗi quy hoạch ngành, địa phương cần được đặt trong cấu trúc tổng thể quốc gia, gắn với tầm nhìn “hướng Đông - tỏa Tây”, “trục Bắc - Nam liền dải”. Đây là định hướng tổ chức không gian phát triển theo hướng lấy phía Đông làm động lực mở ra đại dương, lan tỏa sức phát triển vào khu vực phía Tây; đồng thời hình thành trục Bắc - Nam như “xương sống” của nền kinh tế.

Trên nền tảng đó, các quyết định phát triển cần được xem xét trong mối quan hệ hữu cơ với hạ tầng, năng lượng, dân cư, lao động, môi trường, an ninh lương thực và yêu cầu phát triển dài hạn. Quy hoạch không được trở thành điểm phát sinh xung đột lợi ích hay tạo ra các “khoảng trống” trong phát triển.

Đặc biệt, quy hoạch năng lượng cần được đặt ở vị trí trung tâm trong quy hoạch tổng thể. Bởi lẽ, nếu thiếu nguồn năng lượng đủ, ổn định, bền vững với chi phí hợp lý và phân bổ hiệu quả, sẽ không thể đạt được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng như duy trì tăng trưởng cao trong dài hạn. Năng lượng phải được nhìn nhận trong tương quan với công nghiệp, đô thị, logistics, hạ tầng số và chuyển đổi xanh, đồng thời gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và tính tự chủ của nền kinh tế.

Phát huy vai trò doanh nghiệp chủ lực trong hệ thống năng lượng quốc gia

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh năng lượng chủ lực như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên như: Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) - quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công trình trọng điểm quốc gia, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn với Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã và đang đóng vai trò chủ lực trong hệ thống năng lượng quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và tự chủ của nền kinh tế.

Nằm trong cấu trúc hệ thống năng lượng quốc gia, Petrolimex là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần duy trì “dòng chảy năng lượng” của nền kinh tế một cách liên tục, ổn định và an toàn.

Hiện nay, Petrolimex chiếm khoảng gần 50% thị phần xăng dầu nội địa, giữ vai trò dẫn dắt thị trường trong nhiều năm. Tập đoàn có mạng lưới bán lẻ với hơn 5.000 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó hơn 2.800 cửa hàng thuộc sở hữu của Tập đoàn, bảo đảm cung ứng cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời góp phần quan trọng trong bình ổn thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng.

Bên cạnh hệ thống bán lẻ, Petrolimex sở hữu hệ thống kho bể với tổng sức chứa lên tới hơn 2,2 triệu m3; hệ thống tuyến ống hiện đại với tổng chiều dài lên tới 600 km; đội tàu chở dầu có tổng trọng tài hơn 500.000 DWT; đội xe xitec lên tới gần 1.000 xe. Các mắt xích trong hệ thống đều được đầu tư bài bản, hiện đại, kết nối thành chuỗi cung ứng năng lượng hoàn chỉnh.

Đội xe xitec hùng hậu của Petrolimex luôn đảm bảo mạch máu xăng dầu được lưu thông

Nhờ hạ tầng đồng bộ, Petrolimex luôn chủ động trong việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu và điều tiết linh hoạt giữa các vùng, ứng phó hiệu quả với biến động thị trường trong nước và quốc tế. Trong những giai đoạn thị trường gặp khó khăn, Tập đoàn vẫn duy trì hoạt động cung ứng ổn định, góp phần không để xảy ra gián đoạn diện rộng – yếu tố then chốt bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đáng chú ý, hệ thống phân phối của Petrolimex không chỉ tập trung tại các trung tâm kinh tế mà còn phủ rộng tới vùng sâu, vùng xa, biên giới – những khu vực có điều kiện kinh doanh khó khăn nhưng mang ý nghĩa đặc biệt về an sinh xã hội và an ninh quốc phòng.

Không chỉ đóng góp về kinh tế, Petrolimex thường xuyên nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, đồng thời luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình an sinh quy mô lớn.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và yêu cầu phát triển bền vững, Petrolimex đang từng bước tái cấu trúc theo hướng hiện đại, xanh và hiệu quả. Tập đoàn đã triển khai kinh doanh nhiên liệu sinh học, nghiên cứu các sản phẩm năng lượng sạch, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và vận hành.

Những bước đi này phù hợp với định hướng phát triển năng lượng gắn với chuyển đổi xanh và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Có thể khẳng định, trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, khi năng lượng được xác định là nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vai trò của Petrolimex ngày càng trở nên nổi bật. Nếu năng lượng là “huyết mạch” của nền kinh tế, thì Petrolimex chính là một trong những “mạch dẫn chủ lực”, bảo đảm dòng năng lượng được lưu thông thông suốt.

Từ việc duy trì nguồn cung, ổn định thị trường đến đầu tư hạ tầng và thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng, Petrolimex đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống năng lượng tự chủ, an toàn và bền vững cho Việt Nam trong dài hạn.