Cứu thuyền viên Hàn Quốc gặp sự cố trên vùng biển Việt Nam

Nguyễn Dũng
TPO - Một giám sát viên người Hàn Quốc bị chấn thương đầu khi làm việc trên tàu có hành trình qua vùng biển TPHCM đã được lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp nhận, đưa vào đất liền điều trị.

Ngày 16/4, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Bộ đội Biên phòng TPHCM) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, đưa một thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng tiếp cận và đưa thuyền viên nước ngoài gặp nạn vào bờ cấp cứu.

Trước đó, đơn vị nhận được thông báo từ Công ty TNHH Indochina Shipping Service and Forwarding về việc tàu LNG PORT HARCOURT II (quốc tịch Bermuda), khi đang di chuyển qua vùng biển TPHCM, bất ngờ có một giám sát viên người Hàn Quốc gặp sự cố sức khỏe, cần được đưa vào đất liền khẩn cấp.

Nạn nhân được xác định là ông Choi Myoungsub (sinh năm 1973), bị ngã trong quá trình làm việc trên tàu, dẫn đến chấn thương vùng đầu, kèm theo triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Đi cùng hỗ trợ có thuyền viên Lee Gyojin (sinh năm 1997, quốc tịch Hàn Quốc).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp Công ty CP&DV Vận tải biển Vũng Tàu tổ chức phương tiện ra khu vực neo đậu để tiếp nhận nạn nhân. Đến khoảng 13h cùng ngày, tàu LNG PORT HARCOURT II bàn giao người bị nạn cho tàu Vungtau 2018 đưa vào bờ.

Khoảng 16h15 cùng ngày, tàu cập cảng Cầu Đá, lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục tiếp nhận, nhập cảnh theo quy định đối với hai công dân Hàn Quốc, đồng thời bàn giao cho đại lý hàng hải đưa nạn nhân đến Bệnh viện Vinmec TPHCM để cấp cứu, điều trị.

Việc phối hợp nhanh chóng, kịp thời của các lực lượng đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác cứu nạn, cứu hộ trên biển của lực lượng chức năng Việt Nam.

#cứu nạn #thuyền viên #biển #TPHCM #cứu hộ #sự cố #Hàn Quốc #Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu #Ban Chỉ huy Biên phòng #cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu #Bộ đội Biên phòng TPHCM

