Rác thải bủa vây, kênh nước đen bốc mùi nồng nặc ở TPHCM

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại phường Bình Hưng Hòa, dọc các tuyến kênh và khu đất trống, rác sinh hoạt chất đống, phủ kín nhiều khu vực. Nhiều điểm trở thành bãi rác tự phát, bốc mùi nồng nặc, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng giữa trưa.
Không chỉ trên mặt đất, hệ thống kênh rạch tại đây cũng rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Nước kênh chuyển màu đen, rác nổi lềnh bềnh, có đoạn tràn sát mép đường khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Bà Phạm Thị Kim Hiếu sống gần khu vực Kênh Nước Đen cho biết, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài. Khi nước kênh cạn, rác thải tích tụ, phân hủy tại chỗ, tạo điều kiện cho ruồi muỗi phát sinh. Nhiều hộ phải đóng kín cửa cả ngày để tránh mùi hôi.
"Mong chính quyền làm cho kênh thông thoáng để đỡ mùi. Nếu không, để rác ứ đọng lại thì ruồi muỗi sinh sôi. Giờ ruồi muỗi nhiều quá, không dám mở cửa hay ra ngoài. Mong chính quyền cần có hình thức xử phạt để hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi”, bà Hiếu nói.
Dù lực lượng công nhân môi trường vẫn tiến hành thu gom định kỳ và chính quyền địa phương đã triển khai một số biện pháp như đặt phao chắn rác, phối hợp xử lý nước thải... song tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn. Nguyên nhân được xác định là do ý thức xả rác bừa bãi của một bộ phận người dân và việc quản lý các khu đất trống, kênh rạch còn hạn chế.
Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có văn bản gửi các phường xã về tình hình chất lượng vệ sinh môi trường đô thị tháng 3. Có 7 phường xã còn nhiều điểm nóng về ô nhiễm bị nhắc tên và yêu cầu khắc phục.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, một số địa bàn còn nhiều điểm tồn đọng rác thải cần được giải quyết triệt để như phường Tân Hưng (6 điểm), phường An Khánh (5 điểm), phường Tân Mỹ (4 điểm), phường Tân Thuận (4 điểm), phường Bình Hưng Hòa (4 điểm), phường An Lạc (4 điểm) và xã Bình Hưng (4 điểm).
Xả rác bừa bãi, người đàn ông bị phạt 3,5 triệu đồng
Ngày 15/4, UBND xã Bình Chánh cho biết vừa xử phạt một trường hợp xả rác bừa bãi thông qua hình thức “phạt nguội” từ camera giám sát. Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng đã trích xuất dữ liệu camera, xác định ông H.V.K. có hành vi đổ rác sai quy định tại khu đất trống trên đường Đê bao Rạch Cầu Già. Người vi phạm bị xử phạt 3,5 triệu đồng và buộc thu dọn toàn bộ rác thải.
Tháng 3/2026, một người đàn ông khác tại phường Đông Hưng Thuận cũng bị xử phạt và khắc phục hậu quả với hành vi tương tự sau khi chính quyền trích xuất camera, xác định người này đổ rác sai quy định.