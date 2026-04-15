Rác thải bủa vây, kênh nước đen bốc mùi nồng nặc ở TPHCM

TPO - Nhiều phường, xã tại TPHCM đang bị “điểm danh” vì tồn tại các điểm ô nhiễm môi trường kéo dài, trong đó phường Bình Hưng Hòa là một trong những điểm "nóng" khi rác thải tồn đọng và kênh nước đen bốc mùi hôi thối.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại phường Bình Hưng Hòa, dọc các tuyến kênh và khu đất trống, rác sinh hoạt chất đống, phủ kín nhiều khu vực. Nhiều điểm trở thành bãi rác tự phát, bốc mùi nồng nặc, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng giữa trưa.

Không chỉ trên mặt đất, hệ thống kênh rạch tại đây cũng rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Nước kênh chuyển màu đen, rác nổi lềnh bềnh, có đoạn tràn sát mép đường khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Rác ngập Kênh Nước Đen.

Bà Phạm Thị Kim Hiếu sống gần khu vực Kênh Nước Đen cho biết, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài. Khi nước kênh cạn, rác thải tích tụ, phân hủy tại chỗ, tạo điều kiện cho ruồi muỗi phát sinh. Nhiều hộ phải đóng kín cửa cả ngày để tránh mùi hôi.

"Mong chính quyền làm cho kênh thông thoáng để đỡ mùi. Nếu không, để rác ứ đọng lại thì ruồi muỗi sinh sôi. Giờ ruồi muỗi nhiều quá, không dám mở cửa hay ra ngoài. Mong chính quyền cần có hình thức xử phạt để hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi”, bà Hiếu nói.

Bất chấp cảnh báo của chính quyền thông qua biển báo và camera, người dân vẫn đổ rác ngay tại biển cảnh báo.

Dù lực lượng công nhân môi trường vẫn tiến hành thu gom định kỳ và chính quyền địa phương đã triển khai một số biện pháp như đặt phao chắn rác, phối hợp xử lý nước thải... song tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn. Nguyên nhân được xác định là do ý thức xả rác bừa bãi của một bộ phận người dân và việc quản lý các khu đất trống, kênh rạch còn hạn chế.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có văn bản gửi các phường xã về tình hình chất lượng vệ sinh môi trường đô thị tháng 3. Có 7 phường xã còn nhiều điểm nóng về ô nhiễm bị nhắc tên và yêu cầu khắc phục.

Dọc hay bên đường, bất kể đâu cũng có thể trở thành nơi tập kết rác.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, một số địa bàn còn nhiều điểm tồn đọng rác thải cần được giải quyết triệt để như phường Tân Hưng (6 điểm), phường An Khánh (5 điểm), phường Tân Mỹ (4 điểm), phường Tân Thuận (4 điểm), phường Bình Hưng Hòa (4 điểm), phường An Lạc (4 điểm) và xã Bình Hưng (4 điểm).