Nhà thầu kêu trời vì nguyên vật liệu 'nhảy múa' theo giá xăng dầu

TPO - Trước áp lực giá xăng dầu và vật liệu xây dựng, nhiều nhà thầu tham gia dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (TPHCM) đang đối mặt với bài toán chi phí và dòng tiền, trong khi tiến độ giải ngân chưa theo kịp thực tế thi công.

Ngày 14/4, tại dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (TPHCM), ông Nguyễn Công Đức, Chỉ huy trưởng nhà thầu Bắc Trung Nam, xây dựng tại gói thầu số 35 (đoạn từ quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn), cho biết nhiều tháng qua, giá nguyên liệu đầu vào liên tục biến động theo xu hướng tăng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thi công. Đáng chú ý, giá xăng dầu tăng đã kéo theo giá hàng loạt vật liệu quan trọng như sắt, thép, đặc biệt là đá xây dựng tăng mạnh.

Vòng xoay Hoà Long điểm nối vào cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

“Có thời điểm, giá đá thay đổi theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Muốn lấy hàng phải có tiền mặt thanh toán ngay trong ngày, nếu không sẽ không có vật liệu để thi công, còn các loại vật liệu khác cũng ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 10%” - ông Đức cho hay.

Đại diện nhà thầu Bắc Trung Nam chia sẻ thêm, không chỉ chi phí vật liệu, giá nhiên liệu tăng còn kéo theo chi phí nhân công đội lên. Để giữ chân lao động, các đơn vị buộc phải điều chỉnh tăng lương khiến áp lực tài chính ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng “gồng mình” để duy trì tiến độ.

Khó khăn càng chồng chất khi việc giải ngân vốn chưa đáp ứng tiến độ thi công. Dù chủ đầu tư thường xuyên bám sát hiện trường, song nhiều tháng qua, nguồn vốn vẫn chưa được giải ngân kịp thời, khiến các nhà thầu rơi vào thế bị động.

“Chúng tôi đã có sự chuẩn bị dự phòng, nhưng với tình hình biến động như hiện nay, rất cần sự vào cuộc của Nhà nước trong việc ổn định giá vật liệu, đảm bảo nguồn cung và đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân để doanh nghiệp có thể hoàn thành công trình đúng tiến độ”, đại diện nhà thầu kiến nghị.

Giá nhiên liệu tăng cao kéo theo giá vật liệu xây dựng tăng theo, để giữ chân người lao động, buộc các nhà thầu phải tăng lương, tăng chế độ

Ông Hoàng Ngọc Cương, Chỉ huy trưởng nhà thầu Đạt Phương - đơn vị thi công gói thầu số 34 chia sẻ, giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến nhiều vật liệu tăng cao kéo theo nhiều vật liệu đá, bê tông, sắt, thép tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến nhà thầu thi công.

"Đặc biệt trong các nguyên vật liệu thì đá thi công là căng thẳng nhất. Nhiều khi nhà thầu có tiền mặt chưa chắc đã mua được, dù giá đã tăng lên gấp 1,4 đến 1,5 lần so với giá dự thầu. Giá sắt, thép cũng tăng liên tục, từ 200 đồng đến 500 đồng/kg...

Theo đại diện một số nhà thầu, từ khi hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM (từ ngày 1/7/2025) đến nay, các nhà thầu vẫn chưa được giải ngân đợt nào, khiến tình hình khó khăn càng thêm chồng chất.

Trước thực tế này, nhiều nhà thầu đã gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư và UBND TPHCM, đồng thời phản ánh khó khăn tại các cuộc họp liên quan.

Đại diện chủ đầu tư - ông Ngô Thế Anh, Phụ trách gói thầu số 35 (Ban giao thông TPHCM) cho biết, tiến độ thi công đoạn từ quốc lộ 56 đến Vũng Vằn hiện đạt khoảng 50%. Ông thừa nhận, dự án đang gặp nhiều trở ngại do tác động của giá xăng dầu tăng cao. Mua nhiên liệu tại các cây xăng không đáp ứng đủ nhu cầu nên buộc phải mua từ các nguồn bên ngoài và chấp nhận mức giá cao hơn.

Các nhà thầu đang oằn mình để đảm bảo tiến độ xây dựng bất chấp 'bão giá' nhưng về vốn giải ngân thì chưa song hành

Bên cạnh đó, nguồn cung vật tư tại địa phương cũng đang khan hiếm, buộc các nhà thầu phải nhập từ nơi khác với chi phí tăng từ 1,5 đến 2 lần.

Đại diện chủ đầu tư cho biết đang chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu do Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 16km, bắt đầu từ vòng xoay quốc lộ 56 và kết thúc tại vòng xoay Phước Thắng (đường 2 tháng 9), kết nối trực tiếp ra biển Vũng Tàu.

Toàn tuyến được thiết kế 6 làn xe, trong đó khoảng 13km đầu có tốc độ tối đa 100km/h, đoạn cuối giảm còn 80km/h.

Dự án gồm 3 dự án thành phần thi công đồng loạt, trong đó thành phần đi qua khu vực đầm lầy, nền đất yếu được đánh giá là phức tạp nhất, đòi hỏi nhiều thời gian xử lý kỹ thuật. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến Vũng Tàu xuống còn khoảng 1 giờ, giảm áp lực cho quốc lộ 51, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch khu vực.