Công an xử lý người phụ nữ đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

TPO - Một phụ nữ ngụ tại xã Bàu Bàng (TPHCM) vừa bị cơ quan công an làm việc sau khi sử dụng Facebook chia sẻ các nội dung kích động, sai sự thật, chưa kiểm chứng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ngày 16/4, Công an xã Bàu Bàng, TPHCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an làm việc với người phụ nữ liên quan (áo khoác).

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện một tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ lại các bài viết, video có nội dung kích động, xuyên tạc, chưa được kiểm chứng trong các hội nhóm đông người theo dõi, gây hoang mang dư luận.

Ngày 15/4, qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản là chị N.T.M. (SN 1985, trú tại ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng) nên mời làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ này thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cơ quan Nhà nước.

Sau khi được làm rõ, chị N.T.M. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an xã Bàu Bàng cho biết, vụ việc là lời cảnh báo đối với các tài khoản, fanpage có lượng người theo dõi lớn về việc đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ AI có thể bị lợi dụng để tạo dựng nội dung sai lệch.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tuân thủ quy định pháp luật, tránh tiếp tay cho các hành vi phát tán tin giả, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.