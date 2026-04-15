Pháp luật

Thua lỗ chứng khoán, đi cướp giật vé số hòng 'gỡ gạc'

Nguyễn Dũng
TPO - Thua lỗ khi đầu tư chứng khoán, người đàn ông 41 tuổi nảy sinh ý định cướp vé số của người bán dạo ngồi xe lăn ở TPHCM.

Ngày 14/4, Công an phường Gò Vấp đã bàn giao đối tượng Đỗ Trần Phú Thịnh (41 tuổi) ngụ tại Phường An Hội Tây cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nơi Thịnh thực hiện vụ cướp giật vé số.

Theo điều tra, chiều 6/4, Thịnh đến trước số 336 Quang Trung (quận Gò Vấp cũ, TPHCM) giả vờ mua 18 tờ vé số của người đàn ông ngồi xe lăn. Lợi dụng lúc vắng người, đối tượng bất ngờ giật vé số rồi tăng ga bỏ chạy.

Chỉ sau 24 khi tiếp nhận tin báo, công an đã truy xét và phát hiện Thịnh đang lẩn trốn tại Đắk Lắk nên bắt giữ nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai do thua lỗ khi đầu tư chứng khoán, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định cướp vé số để gỡ gạc, nhưng không trúng thưởng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

