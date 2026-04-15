Bác kháng cáo của YouTuber xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - HĐXX phúc thẩm khẳng định bản án sơ thẩm đúng người, đúng tội, không oan sai. Bị cáo Đinh Thị Lan kháng cáo kêu oan nhưng không trưng được tình tiết nào mới để cấp phúc thẩm xem xét.

Hôm nay (15/4), sau một buổi xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ Đinh Thị Lan (SN 1976, ở TPHCM) "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

HĐXX đã bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Đinh Thị Lan. Giữ nguyên mức án 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Theo HĐXX phúc thẩm, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy bản án sơ thẩm đã tuyên trước đây đối với bị cáo Đinh Thị Lan là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tại phiên tòa phúc thẩm, dù bị cáo Đinh Thị Lan kháng cáo kêu oan nhưng không nêu được tình tiết nào mới để cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo.

Nhận định của HĐXX cũng là quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên bác kháng cáo của bị cáo vì không có nội dung nào mới để xem xét.

Theo HĐXX, trong giai đoạn đầu điều tra, bị cáo thừa nhận có thực hiện quay 6 video clip không đúng sự thật và đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó bị cáo thay đổi lời khai là có thực hiện quay 6 clip nhưng do mất điện thoại nên ai đó đã đưa các clip này lên mạng xã hội. HĐXX cho rằng, việc thay đổi lời khai này là không có căn cứ vì bị cáo không chứng minh được việc mất điện thoại…

Đầu phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Thị Lan trình bày có đơn xin hoãn phiên tòa để mời luật sư. Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang (chủ tọa phiên tòa) thông báo đơn của bị cáo đã bị HĐXX không đồng ý. Chủ tọa giải thích thêm rằng: Khoảng thời gian từ phiên tòa sơ thẩm đến nay rất lâu, đủ cho bị cáo mời luật sư nhưng bị cáo đã không thực hiện. Mặt khác, tội danh và khung hình phạt của bị cáo không thuộc quy định bắt buộc phải có luật sư bào chữa.

Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm của TAND khu vực 7 - TPHCM tuyên ngày 16/1 có kháng cáo kêu oan của bị cáo Đinh Thị Lan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Thị Lan không có luật sư bào chữa. Tòa cũng không triệu tập người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án là bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty CP Đại Nam.

Theo nội dung vụ án, bà Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bà Lan đã tự quay và đăng tải 6 video clip lên mạng xã hội. Nội dung các video này được xác định là sai sự thật.

Bà Lan dù biết rõ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không đúng sự thật nhưng vẫn đăng tải. Đồng thời, nữ bị cáo này có hành vi xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, công khai thông tin thuộc bí mật đời sống riêng tư, bí mật gia đình của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - ông Huỳnh Uy Dũng trái quy định pháp luật.

Hành vi của bà Đinh Thị Lan bị cáo buộc đã vi phạm Luật An ninh mạng và các quy định liên quan.