Bắt hai đối tượng giả danh nhà báo để cưỡng đoạt tài sản

TPO - Khanh và Phái tìm đến một nhà dân tại xã Tiên Lãng (TP Hải Phòng), tự giới thiệu là 'nhà báo pháp luật' để nói về việc xúc đất san lấp trái pháp luật rồi cưỡng đoạt 6 triệu đồng của người dân.

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trung Khanh (42 tuổi, quê Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (36 tuổi, ở Hải Phòng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 12/2025, Khanh và Phái đến khu vực xã Tiên Lãng, nơi máy xúc của gia đình anh Đ.V.K đang xúc đất thuê cho một người dân địa phương. Tại đây, hai đối tượng nói với anh K. rằng việc xúc đất chuyển đi là trái quy định của pháp luật.

Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái tại cơ quan điều tra.

Do lo sợ bị Khanh và Phái báo chính quyền thu giữ máy xúc nên anh K. đã vay của người dân địa phương 3 triệu đồng đưa cho hai đối tượng. Tuy nhiên, Khanh và Phái yêu cầu đưa 6 triệu đồng nên anh K. hẹn vài ngày sau.

Hai ngày sau, Khanh và Kiên đến trang trại gà của anh Kiên. Tại đây, vợ anh K. đã đưa cho Khanh 3 triệu đồng. Một người dân địa phương đã dùng điện thoại ghi lại video và đăng lên mạng xã hội phản ánh hành vi của các đối tượng.

Trước đó vài tháng, hai đối tượng này từng đến nhà anh K., tự giới thiệu là “nhà báo pháp luật” và hù dọa về việc gia đình anh xúc đất để tôn nền trang trại nuôi gà ở xã Khởi Nghĩa (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án.