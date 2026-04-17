Lĩnh 12 năm tù vì nổ súng bắn người từ mâu thuẫn khoản vay của bà ‘trùm’ Hạnh Sự

Hoàng An
TPO - Với cáo buộc nổ súng giết người vì mâu thuẫn khoản vay nợ 11 tỷ đồng của bà 'trùm' Hạnh Sự, bị cáo Vũ Quang Chiến bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù.

Mâu thuẫn từ khoản vay nợ

Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Quang Chiến (SN 1972, ở Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, trưa 15/5/2023, tại khu vực trước quán bia Ngà Béo, phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình cũ) bị cáo Vũ Quang Chiến dùng súng bắn đạn cao su bắn một phát vào vùng bụng anh Chu Ngọc Biên (SN 1980, trú tại phường Từ Liêm), rồi cùng đồng phạm dùng vật cứng tấn công vào vùng đầu, mặt nạn nhân.

Về nguyên nhân, Viện Kiểm sát xác định bắt nguồn từ việc bà Nguyễn Thị Hạnh (tức giang hồ Hạnh Sự) cho ông Đỗ Huy Thục (SN 1976, trú tại phường Cát Bi, TP Hải Phòng) vay 11 tỷ đồng. Trong số tiền cho vay này có ông Đinh Văn Sang (SN 1975, trú tại xã Hoài Đức) góp 800 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Quang Chiến là người đứng ra nhận trách nhiệm khoản nợ thay ông Đỗ Huy Thục. Tuy nhiên, giữa năm 2022, khoản nợ chưa được thanh toán dứt điểm, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn.

Trưa 15/5/2023, ông Sang nhờ anh Nguyễn Gia Hùng (SN 1982, trú tại Phường Đông Ngạc) hẹn gặp Chiến để trao đổi việc trả nợ. Khi đến điểm hẹn là quán bia Ngà Béo trên phố Đội Cấn, giữa hai bên xảy ra cãi vã. Chiến bất ngờ rút khẩu súng bắn đạn cao su, chĩa về phía ông Sang.

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh.

Gặp vạ khi can ngăn xô xát

Khi anh Chu Ngọc Biên (SN 1980, trú tại phường Từ Liêm - người được anh Nguyễn Gia Hùng rủ đi cùng) lao vào can ngăn, Chiến đã bóp cò, bắn một phát trúng vùng bụng anh Biên.

Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Văn Lợi (SN 1968, chủ quán bia Ngà Béo) và một đối tượng nam giới khác cầm hung khí chạy tới, dùng vật giống súng và gậy sắt ba khúc tấn công liên tiếp vào vùng đầu, mặt anh Biên khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Chiến và Lợi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Biên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Kết luận giám định pháp y xác định anh Biên bị nhiều vết thương ở vùng đầu, trán, cung mày và vùng bụng; có vỡ lún xương sọ, rách màng cứng, tụ máu ngoài màng cứng. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 28%.

Tại bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định khẩu súng Chiến sử dụng là súng bắn đạn cao su, hơi cay cỡ 9mm, thuộc công cụ hỗ trợ, vẫn có khả năng sử dụng, khi bắn vào cơ thể người có thể gây thương tích. Hai mẫu vật thu được từ vết thương của nạn nhân là đầu đạn cao su đã vỡ mảnh.

Theo Viện Kiểm sát, sau khi gây án, Chiến đã đem khẩu súng cất giấu trong hộp carton, gửi tại nhà một người quen.

Ngày 12/9/2025, sau thời gian lẩn trốn, Chiến bị bắt theo quyết định truy nã tại tỉnh Hưng Yên.

Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của bị can Vũ Quang Chiến mang tính chất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, sử dụng công cụ hỗ trợ và hung khí nguy hiểm tấn công giữa nơi công cộng. Dù hậu quả chết người chưa xảy ra nhưng hành vi nổ súng và tiếp tục chỉ đạo, hô hoán tấn công anh Biên thể hiện ý thức chủ quan nhằm tước đoạt tính mạng nạn nhân.

Đối với Nguyễn Văn Lợi và đối tượng nam giới cầm gậy sắt, do chưa xác định được nơi ở, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục truy bắt, xử lý theo quy định.

Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh Sự (SN 1958, trú phường Giảng Võ) có nhiều tiền án, là một đàn chị có 'số má' trong giới giang hồ cộm cán Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM. Dù gần 70 tuổi, Hạnh 'Sự' vẫn chưa rửa tay gác kiếm khi tham gia vào hoạt động phạm tội.

Tháng 7/2025, Hạnh Sự cùng đồng bọn đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Vụ việc xuất phát từ 5/2019, vợ chồng anh Đ. ký kết với Hạnh "Sự" hợp đồng đặt cọc 32 tỷ đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 1 thửa đất tại phường Ô Chợ Dừa (thời điểm đó vợ chồng anh Đ đang thế chấp thửa đất này với một ngân hàng từ năm 2011).

Tuy nhiên, sau khi ký xong Hợp đồng đặt cọc đến nay không thực hiện được việc chuyển nhượng tài sản. Do đó, Hạnh đã nhiều lần gặp, yêu cầu anh Đ. trả tiền nhưng không được.

Tối ngày 1/7 - 3/7/2025, Hạnh Sự cùng đàn em đến và ở lại ăn, ngủ tại văn phòng Công ty của anh Đ., để trông, canh giữ, không cho anh Đ. ra ngoài với mục đích gây sức ép yêu cầu anh Đ. phải trả tiền.

