Khởi tố đối tượng chuyên cho vay lãi nặng rồi 'khủng bố' con nợ ở Tuyên Quang

TPO - Lê Duy Sánh (trú tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) đã nhiều lần cho các cá nhân trên địa bàn vay tiền với lãi suất lên tới 180%/năm, gấp 9 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Sánh (37 tuổi, trú tại xã Vị Xuyên) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại điều 201, Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2021 đến năm 2024, Sánh đã nhiều lần cho các cá nhân trên địa bàn vay tiền với lãi suất lên tới 180%/năm, gấp 9 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật.

tuyenquang23.jpg
Bị can Lê Duy Sánh tại cơ quan Công an.

Với phương thức hoạt động chủ yếu là thỏa thuận vay tiền nhanh, không cần tài sản đảm bảo hoặc yêu cầu người vay ký các giấy tờ có nội dung bất lợi, đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lớn.

Quá trình cho vay, khi người vay không có khả năng trả nợ đúng hạn, Sánh sử dụng nhiều hình thức gây sức ép như liên tục gọi điện, nhắn tin đòi nợ, đe dọa tinh thần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý của người vay và gia đình, làm phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực trong xã hội.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #cho vay lãi nặng #đòi nợ #khởi tố #công an

