Tuyên Quang siết chặt quản lý tour du lịch xe máy

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang khẳng định quan điểm không né tránh, chủ động siết chặt quản lý hoạt động tour trải nghiệm bằng mô tô, xe máy - đặc biệt trên các cung đường Hà Giang (cũ). Song song với đó, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh cũng đã ra quân kiểm tra, xử lý trên các tuyến đường phượt trọng điểm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, từ đầu tháng 3, các đợt kiểm tra chuyên đề đã được triển khai đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tổ chức tour trái phép, tập trung vào loại hình tour xe máy - vốn hấp dẫn du khách quốc tế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hoạt động kiểm tra sẽ được duy trì liên tục đến hết tháng 4.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh trên mạng xã hội và các diễn đàn du lịch quốc tế xuất hiện nhiều phản ánh tiêu cực liên quan đến tour “Hà Giang Loop” (tạm dịch là Cung đường Hà Giang), đáng chú ý đã xảy ra vụ tai nạn khiến một nữ du khách người Anh tử vong, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của loại hình du lịch này.

Đối với các đơn vị vận chuyển, cơ sở cho thuê xe, chỉ được cung cấp phương tiện và người điều khiển đủ điều kiện theo quy định; nghiêm cấm việc tự ý bán tour hoặc xây dựng chương trình du lịch trái phép.

Lực lượng CSGT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tài xế xe máy phượt.

Qua kiểm tra, Sở xác định trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành là yếu tố then chốt. Các đơn vị phải tổ chức tour đúng hợp đồng, xây dựng phương án bảo đảm an toàn, đồng thời bố trí hướng dẫn viên đủ điều kiện đi cùng đoàn trong suốt hành trình.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Sở đang triển khai các lớp tập huấn về quản lý điểm đến, an toàn giao thông, phòng ngừa rủi ro và kỹ năng xử lý tình huống, nhất là đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ cao như tour xe máy “Hà Giang Loop”. Các chương trình đào tạo có sự phối hợp của lực lượng công an và các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn, chất lượng dịch vụ.

Dự kiến trong quý II, một lớp tập huấn chuyên sâu về an toàn, cứu hộ cứu nạn và ứng xử du lịch sẽ được tổ chức cho đội ngũ vận hành tàu tại khu vực sông Nho Quế, qua đó tiếp tục chuẩn hóa nguồn nhân lực phục vụ các sản phẩm du lịch đặc thù.

Hiện toàn tỉnh có gần 27.000 lao động liên quan đến lĩnh vực du lịch, trong đó khoảng 9.000 người đã qua đào tạo, hơn 3.000 người được đào tạo lại, cùng 331 hướng dẫn viên du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, đặc biệt là khách quốc tế.