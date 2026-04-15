Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Tuyên Quang siết chặt quản lý tour du lịch xe máy

Phú Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang khẳng định quan điểm không né tránh, chủ động siết chặt quản lý hoạt động tour trải nghiệm bằng mô tô, xe máy - đặc biệt trên các cung đường Hà Giang (cũ). Song song với đó, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh cũng đã ra quân kiểm tra, xử lý trên các tuyến đường phượt trọng điểm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, từ đầu tháng 3, các đợt kiểm tra chuyên đề đã được triển khai đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tổ chức tour trái phép, tập trung vào loại hình tour xe máy - vốn hấp dẫn du khách quốc tế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hoạt động kiểm tra sẽ được duy trì liên tục đến hết tháng 4.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh trên mạng xã hội và các diễn đàn du lịch quốc tế xuất hiện nhiều phản ánh tiêu cực liên quan đến tour “Hà Giang Loop” (tạm dịch là Cung đường Hà Giang), đáng chú ý đã xảy ra vụ tai nạn khiến một nữ du khách người Anh tử vong, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của loại hình du lịch này.

Đối với các đơn vị vận chuyển, cơ sở cho thuê xe, chỉ được cung cấp phương tiện và người điều khiển đủ điều kiện theo quy định; nghiêm cấm việc tự ý bán tour hoặc xây dựng chương trình du lịch trái phép.

Lực lượng CSGT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tài xế xe máy phượt.

Qua kiểm tra, Sở xác định trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành là yếu tố then chốt. Các đơn vị phải tổ chức tour đúng hợp đồng, xây dựng phương án bảo đảm an toàn, đồng thời bố trí hướng dẫn viên đủ điều kiện đi cùng đoàn trong suốt hành trình.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Sở đang triển khai các lớp tập huấn về quản lý điểm đến, an toàn giao thông, phòng ngừa rủi ro và kỹ năng xử lý tình huống, nhất là đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ cao như tour xe máy “Hà Giang Loop”. Các chương trình đào tạo có sự phối hợp của lực lượng công an và các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn, chất lượng dịch vụ.

Dự kiến trong quý II, một lớp tập huấn chuyên sâu về an toàn, cứu hộ cứu nạn và ứng xử du lịch sẽ được tổ chức cho đội ngũ vận hành tàu tại khu vực sông Nho Quế, qua đó tiếp tục chuẩn hóa nguồn nhân lực phục vụ các sản phẩm du lịch đặc thù.

Hiện toàn tỉnh có gần 27.000 lao động liên quan đến lĩnh vực du lịch, trong đó khoảng 9.000 người đã qua đào tạo, hơn 3.000 người được đào tạo lại, cùng 331 hướng dẫn viên du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Tuyên Quang ra quân kiểm soát, tuyên truyền và xử lý vi phạm; rà soát, khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến "Hà Giang Loop". Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT đã xử lý 42 trường hợp vi phạm là tài xế chở khách và du khách tự lái.

#Hà Giang Loop #du lịch bằng xe máy #nữ du khách người Anh tai nạn #tour xe máy #tour trải nghiệm bằng xe máy

