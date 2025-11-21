Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Tuyên Quang:

Nữ du khách tung loạt ảnh gợi dục phản cảm ở dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hình ảnh một cô gái trẻ ăn mặc theo phong cách "thiếu vải" tại các điểm du lịch Tuyên Quang bị mạng xã hội X che mờ và Facebook khóa tài khoản vì chứa yếu tố gợi dục. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo du khách lựa chọn trang phục phù hợp, tránh làm xấu hình ảnh điểm đến đang vào mùa đẹp nhất trong năm.

Thời gian gần đây, trên một số diễn đàn du lịch, mạng xã hội như Tiktok, Facebook, X, Twitter... liên tục xuất hiện một số hình ảnh cô gái trẻ chụp ảnh và tạo dáng hở hang, "thiếu vải" thậm chí gần như khỏa thân ở những địa điểm du lịch nổi tiếng tại dốc Thẩm Mã, vườn hoa Tam Giác Mạch, sông Nho Quế... thuộc tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Thậm chí, hình ảnh và video về hình ảnh cô gái hở hang được thực hiện ở dốc Thẩm Mã và chụp bên hoa Tam Giác Mạch phản cảm đến mức các nền tảng mạng xã hội nước ngoài như X đã che mờ ảnh người này, và cảnh báo rằng, đây là nội dung ảnh người lớn. Trong khi đó, nội dung tìm kiếm về người này được cảnh báo là chứa hình ảnh gợi dụcFacebook đã khóa tài khoản mạng xã hội của người này trên nền tảng.

anh-phan-cam-o-doc-tham-ma-bi-che-mo-1.png
anh-phan-cam-o-doc-tham-ma-bi-che-mo-5.png
Hình ảnh cô gái trẻ chụp ở dốc Thẩm Mã, bên hoa Tam Giác Mạch phản cảm đến mức các nền tảng mạng xã hội phải che mờ và cảnh báo người xem. Ảnh: Chụp màn hình.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, tỉnh đã có quy tắc ứng xử văn minh du lịch, trong đó quy định du khách đến địa phương phải tôn trọng văn hóa truyền thống và thực hiện các hành vi phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Du khách chụp ảnh tạo dáng hở hang tại một số điểm du lịch của tỉnh là không phù hợp quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch địa phương đã phát đi văn bản đề nghị các điểm đến, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn du khách tuân thủ nguyên tắc chụp ảnh văn minh, ứng xử có ý thức và tôn trọng văn hóa bản địa.

Du khách được khuyến khích sáng tạo nội dung, lưu giữ kỷ niệm đẹp, nhưng cần lựa chọn trang phục phù hợp, không thực hiện các hành vi phản cảm, ăn mặc hở hang hoặc mang tính gợi dục tại khu vực công cộng và danh lam thắng cảnh. Những hình ảnh không phù hợp làm ảnh hưởng đến nỗ lực quảng bá du lịch của tỉnh cũng như cảm xúc của cộng đồng địa phương và du khách khác.

chup-anh-khoa-than-6054.png
Hình ảnh không phù hợp làm ảnh hưởng đến nỗ lực quảng bá du lịch của Tuyên Quang. Ảnh: Chụp màn hình.

Cơ quan quản lý du lịch Tuyên Quang khuyến khích mọi người lan tỏa hình ảnh đẹp, tích cực về địa phương thông qua việc chụp ảnh, quay video một cách văn minh, thể hiện nét đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc địa phương. Hành vi đăng tải, sản xuất nội dung phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục sẽ được các cơ quan chức năng xem xét, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến hoạt động du lịch tại Tuyên Quang, theo UBND tỉnh này, lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025 sẽ được tổ chức vào 20h ngày 29/11 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, với chủ đề “Miền đá nở hoa”.

Lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ 29/11 đến cuối tháng 12, với hoạt động văn hóa - trải nghiệm tại các điểm trồng hoa như Quản Bạ, Lũng Cẩm, Nhà Vương, Lô Lô Chải, bến thuyền Nho Quế…

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 hằng năm, tam giác mạch nở đồng loạt nhuộm hồng các sườn đồi, thung lũng và thôn bản. Những điểm hút khách như cổng trời Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, Sủng Là, Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú… đều đang bước vào thời điểm rực rỡ nhất.

Lộc Liên
#Tuyên Quang #du lịch #hình ảnh phản cảm #Tam Giác Mạch #dốc Thẩm Mã #văn minh du lịch #bản sắc địa phương

