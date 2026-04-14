Cần Giờ: Rừng xanh – biển bạc – nắng vàng, hút khách dịp 30/4

Sở hữu hệ sinh thái đặc trưng hiếm có với rừng ngập mặn, biển và sông nước đan xen, Cần Giờ đang dần khẳng định vị thế là điểm đến du lịch – thể thao giàu tiềm năng của TP.HCM. Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, nơi đây tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng cai sự kiện VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 – giải chạy được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch trải nghiệm, đồng thời lan tỏa xu hướng sống khỏe, sống xanh.

Chạm biển – xuyên rừng

VnExpress Marathon là hệ thống giải chạy có quy mô lớn nhất Việt Nam, do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, đã ghi dấu ấn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tiếp nối hành trình lan tỏa phong trào chạy bộ và quảng bá những điểm đến giàu tiềm năng, năm nay, giải chạy mang tên VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026.

Giải sẽ khởi tranh vào sáng ngày 1/5/2026 với các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, thu hút 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế cùng hàng nghìn người tham gia cổ vũ. Các vận động viên xuất phát từ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, chạy 5km – 10km trên cung đường biển thơ mộng với gió mát lành, giàu oxy - khoáng chất. Tiếp đó là cự ly 21km – 42km “xuyên rừng” giữa cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ của Rừng Sác – “lá phổi xanh” 75.000 ha của thành phố.

Cung đường chạy trong Rừng Sác. Ảnh: BTC

Bên cạnh các nội dung thi đấu chính, ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn cho các vận động viên tại điểm xuất phát Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, như biểu diễn ca nhạc, pháo hoa chào mừng Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước tối 30/4; gian hàng ẩm thực; các hoạt động giải trí cho gia đình… nhằm tạo nên Ngày hội thể thao – du lịch sôi động suốt kì nghỉ.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 là giải chạy có đường đua “xanh nhất và hùng vĩ nhất” từ trước đến nay. Với lộ trình “chạm biển xuyên rừng”, cung đường mang tới trải nghiệm “độc bản” chưa từng có: “wellness marathon” - nơi mỗi bước chạy không chỉ là chinh phục thể lực mà còn là hành trình tái tạo năng lượng và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Cần Giờ từ lâu đã là địa điểm thu hút các sự kiện thể thao nhờ lợi thế địa hình "mặt hướng biển, lưng tựa rừng". Đây là nền tảng vững chắc để phát triển loại hình du lịch thể thao bền vững trong tương lai và là lợi thế không phải địa phương nào cũng có. Đứng dưới góc độ một vận động viên thường xuyên tham gia các sự kiện thể thao, anh Simon Hồ, một thành viên dày dạn kinh nghiệm từ câu lạc bộ Aisix Training Club Vietnam, háo hức đến với Cần Giờ cùng giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026. Anh nhấn mạnh: “Cảm giác khi mình chạy một giải mà hai bên cây xanh nhiều giúp bản thân dễ chịu hơn là khi chạy trong thành phố, nơi xe cộ và nhà cửa dày đặc. Sự thoải mái này giúp vận động viên duy trì được trạng thái tinh thần tốt nhất trên suốt hành trình.”

Điểm nhấn độc đáo nhất của Cần Giờ chính là cung đường chạy xuyên qua Rừng Sác. Với hàng cây đước bao phủ dọc hai bên đường, nơi đây tạo ra một “máy điều hòa tự nhiên” giúp hạ nhiệt độ đáng kể so với khu vực trung tâm. Sự tĩnh lặng của thiên nhiên, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở của các vận động viên hòa cùng tiếng sóng biển, trước ngút ngàn xanh mát của Rừng Sác sẽ tạo nên một sức hút khó cưỡng cho giải đấu năm nay.

Không gian chạy xanh – sống xanh lí tưởng

Runner Nguyễn Việt Dũng (TPHCM), câu lạc bộ Dĩ An Runners, trước đây là BDRC Bình Dương cho biết, đến với chạy bộ khoảng 6 - 7 năm. Anh từng là runner, đã tham gia với nhiều vị trí như Pacer (người dẫn tốc) và cũng làm Crew (đội ngũ hỗ trợ) cho VnExpress khá nhiều giải gần đây. Anh Nguyễn Việt Dũng nhận định rằng, Cần Giờ sở hữu một nét đặc trưng riêng biệt, hoàn toàn khác lạ so với mặt bằng chung các giải chạy tại miền Nam hiện nay. Trong khi phần lớn các giải chạy khác thường diễn ra trên đường nhựa (đường Road) và phải chia sẻ không gian với các phương tiện giao thông, thì Cần Giờ lại mang đến một trải nghiệm tách biệt hoàn toàn. Cung đường tại đây cực kì đặc biệt nhờ sự bao phủ hài hòa của hệ sinh thái Rừng Sác, sông nước và biển.

Điểm cộng lớn nhất mà anh Dũng nhấn mạnh là bầu không khí tươi mát và sạch sẽ. Điều này giúp vận động viên tránh xa được khói bụi và sự ồn ào của phố thị, tạo điều kiện lí tưởng để phục hồi tâm trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và việc không bị cản trở bởi tình trạng giao thông giúp các runner cảm thấy dễ chịu, thư thái và hứng khởi hơn trong từng bước chạy.

Với lợi thế về mảng xanh và không gian rộng lớn, anh Dũng tin rằng Cần Giờ hoàn toàn có đủ khả năng để tổ chức những sự kiện thể thao quy mô lớn, thậm chí mang tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Đó cũng là sức hút đặc biệt của Cần Giờ đối với các runner cũng như du khách trong kì nghỉ lễ dài ngày 30/4, 1/5 sắp tới.

Trước những tiềm năng về môi trường sống tại đây, anh Nguyễn Việt Dũng bày tỏ sự ấn tượng với các dự án đô thị xanh (như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ) và chia sẻ mong muốn được trở thành cư dân tại đây nếu có cơ hội. Đối với một vận động viên, việc được luyện tập mỗi ngày trong không gian trong lành và thiên nhiên như Cần Giờ là một điều vô cùng tuyệt vời.

Bà Hoàng Hoa Anh Đức - Giám đốc Phát triển cộng đồng Công ty Cổ phần Vinhomes - phụ trách dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ nói: “Tôi tin rằng, sức hấp dẫn “độc bản” của đường đua xanh sẽ khiến VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 vượt qua tầm ảnh hưởng của một sự kiện thể thao đại chúng, để trở thành nhân tố khai mở điểm đến thể thao quốc tế độc đáo nhất Việt Nam - Vinhomes Green Paradise”.